A turizmus élénkítésére is fordítaná a kompenzációt az egri Fidesz

-Jó hír, hogy Eger megkapta a várva várt kompenzációt, ám Mirkóczki Ádám polgármester senkivel sem egyeztetett arról, hogy ezt mire költse. A sajtóból értesültünk a terveiről, pedig az lenne a minimum, hogy egyeztet a képviselőkkel – mondta Oroján Sándor a Fidesz-KDNP egri frakcióvezetője kedd délelőtt.

– A koronavírus jelentősen megváltoztatta életünket. A polgármester korábban másfél milliárd kiesésről beszélt, néha – kissé légből kapott módon – többről. A Fidesz frakció is megbecsülte a csökkenést, megközelítőleg 800 millió forintra, s úgy tűnik a szakértők is így vélték, hiszen a kompenzáció is közel ennyi. Eger kapta a hatodik legnagyobb összeget. A megyeszékhelyek közül a legjobban jártunk, ennek oka van hiszen rengetegen élnek turizmusból. Ugyanakkor a baloldali politikusok annak ellenére bírálták a kompenzáció mértékét, hogy Mirkóczki Ádám elégedett azzal, talán beszélniük kellene egymással mielőtt nyilatkoznak – vélekedett Oroján Sándor. Hozzátette a polgármester vádja szerint ő és Nyitrai Zsolt nem segítették a kompenzáció ügyét.

– Hogy ez nem igaz azt már csak abból is láthatná, ha követné Nyitrai Zsolt közösségi oldalát, aki rendszeresen megosztotta, mikor az ügyben közbenjárt. Visszatérve arra, hogy az összeg felhasználásáról nem egyeztet Mirkóczki Ádám, mi azt javasolnánk neki, hogy költsön többet a turizmus élénkítésére. Nem elfogadható, hogy a polgármester az utóbbi hónapokban súlyos összeget vont el ettől az ügytől. Javasoljuk hogy a sport támogatásokat állítsák vissza, és a kulturális intézményekét is a korábbi mértékére. Javasoljuk, hogy a körzeti kereteket is adják vissza, valamint a közterületek rendben tartására és térfigyelő kamerákra is juthatna – húzta alá Oroján Sándor. Elmondta, az előző éves költségvetésben volt 600 millió tartalék amit nem használtak fel, ez idén már 800 millió forint.

– Úgy tudjuk ehhez a mai napig nem nyúltak hozzá. Az riogatás volt, hogy csak augusztusig tart ki a költségvetés, hiszen egyensúlyban volt a kiadás és a bevétel oldala és még volt 800 millió forint tartalék ezen felül – hangsúlyozta.

Kitért arra is, hogy nem csak erről nem egyeztet a polgármester de azt is a sajtóból tudták meg, hogy a városfejlesztés élére új megbízott vezető került, a kiírt pályázatot pedig érvénytelenítették. Szólt a részvételi költségvetés ígéretéről is, ami a mai napig nem valósult meg, hozzátette, hogy ez nem meglepő hiszen sok más választási ígéretét sem váltotta be Mirkóczki Ádam.

– Ilyen például az éjszaka is nyitva tartó strandok ötlete is, ami valljuk be nem atomfizika, s megvalósítható lenne – zárta szavait.