A turizmusban látják a jövőt a Tisza-tónál

Nem emelkedik az idegenforgalmi adó 2020-ban a településen­. Ez volt az egyik legfontosabb bejelentése a sarudi önkormányzat idegenforgalmi és kulturális ­bizottság első nyilvános ülésének, melyre a falu közel harminc lakója és vállalkozója fogadta el a meghívást múlt hét pénteken.

Jó irányba halad a település, a jövőt a turizmus élénkülésében látják, s azt kell kiszolgálni minden lehetséges eszközzel, tudtuk meg Kücsön Gyula bizottsági elnöktől. Elmondta, az ülésen is elhangzott: ebben az évben több mint háromezer vendégéjszakával többet regisztráltak a szállásadók még úgy is, hogy nem volt kegyes hozzájuk az időjárás. Az idelátogatók számára nemcsak a Tisza-part, a strand jelenti az attrakciót, hanem tudatosítani kell, hogy a teljes falu része az idegenforgalomnak.

Az ülésen összefoglalták, milyen teendőket kell megoldani azért, hogy turistacsalogatóbb hely legyen Sarud.

– A bizottság feladatként kapta meg az illegális szemétlerakás felszámolását, a kóbor kutyák okozta problémák kezelését. Egyetértettek a jelenlévők abban, hogy a falunak meg kell őrizni az értékeit, a hangulatát, az építészeti stílusát, a hagyományait, a szokásait, s a mindezeket bemutató rendezvényeit. Fel kell kutatni és be kell mutatni a településen élő emberek tudását, nyitottá kell tenni a vendégek előtt a civil szervezeteket. Az tervezik, hogy összegyűjtik és közkinccsé teszik a népi kézművességet, a falusi élet hagyományos elemeit, s ezen értékek köré akár többnapos fesztiválokat szerveznek – magyarázta Kücsön Gyula. Hozzátette, Szalai Klára festőművész Sarudra költözésével a községnek lehet esélye arra, hogy a Tisza-tó térségének művésztelepévé nőhesse ki magát. Új típusú kiállítóterekben gondolkodik a festőművész, hogy a településre új lendületet ­hozzon.

Hozzátette, a bizottság kiemelt feladatának tekinti, hogy szolgáltatásokkal ­támogassa a falu érdekében dolgozók munkáját. Ennek egyik legfontosabb része a kommunikáció. Keresik a megoldást arra, hogy korszerű, a közösség céljait szolgáló weboldala legyen a településnek. Ez is hozzájárulhat, hogy vonzó úti cél legyen Sarud a turisták számára, emellett az internet a helyi szolgáltatóknak is hasznos értékesítési eszközzé válhat.

A bizottsági elnök megjegyezte, hogy közben zajlanak a fejlesztések is. Hamarosan lezárul a Magyar Turisztikai Ügynökség programjának részeként indult Tisza-tavi strandfejlesztés kivitelezése. Tavaszra egy új panorámateraszt és egy partvédelemmel bíró homokos strandot, a hajóval érkezők számára pedig új kikötőhelyeket alakítanak ki. Befejeződik a sólyapálya építése és a vízi bázis kialakítása is. Végső fázisához érkezik a négy évszakos étterem építése, mely várhatóan jövő tavasszal nyit. Bővülnek a part gyermekcentrikus szolgáltatásai, bemutatkozik az Apraja Partja projekt, az új gyerekvigyázó és foglalkoztató. Továbbra is várják a vendégeket a kedvelt szolgáltatók, mint például a Tisza-tavi MiniZOO és a Tündérrózsa kikötő.

– A résztvevők egyetértettek abban, a községben meg kell felelni az itt lakók és a vendégek igényeinek is. Az összefogással a cél, hogy a turistáknak nyújtott szolgáltatásokból a lehető legtöbb helybeli nyerjen megélhetési lehetőséget – tájékoztatott Kücsön Gyula.