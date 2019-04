A választások tétjéről tartottak lakossági fórumot Egerben

Az emberek írásos formában tehették fel kérdéseiket, vagy mondhatták el véleményüket.

A május 26-i Európa parlamenti-választások tétjéről tartott lakossági fórumot Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője és Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője hétfőn este az Egri Polgárok Házában, ahol az emberek írásos formában tehették fel kérdéseiket, vagy mondhatták el véleményüket.

– Lényeges döntések előtt országjárásra indulunk, így van ez most is. Nagyon fontos döntés előtt áll Európa és így Magyarország is május 26-án, amikor jövőt választunk magunknak. Mindenki elmondhatja ezeken a fórumokon a véleményét, és természetesen a kormánypártok – Fidesz és a KDNP – álláspontját is szeretnénk minél több emberhez eljuttatni – mondta Kocsis Máté.

Hozzátette, világos, hogy a mostani brüsszeli elit nem megállítani, megfékezni akarja a bevándorlást, hanem meg akarja szervezni azt.

– Azt gondoljuk, hogy az európai polgárok előtt álló vita mindenkit érint, hiszen visszafordíthatatlan folyamatokról beszélünk. Szeretnénk, ha a polgárok elmondanák az álláspontjukat, nemcsak a fórumokon, hanem a választáson is – jelentette ki.

Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott, több mint 220 választási fórumot tartanak majd országszerte. Ezeken beszélnek majd a választás tétjéről.