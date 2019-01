„A város jelenét és jövőjét is meghatározzák e fejlesztések”

Munkahelyteremtésről, családbarát városról és az egri ­fejlesztéspolitikáról is beszélt Habis László, a megyeszékhely polgármestere évértékelő interjújában.

– Polgármester úr! Talán nem járok messze az igazságtól, ha azt mondom, a múlt év egyik legfontosabb eseménye az M25-ös út északi ütemének átadója volt. Jól gondolom?

– Az egriek sok mindenben egyetértenek. Erre volt jó példa az a visszajelzés is, miszerint az első számú fejlesztési prioritást a legtöbben a közvetlen gyorsforgalmi útkapcsolatban jelölték meg. Ez fontos az itt élők számára, valamint az ipari befektetések és a turizmus szempontjából is. Az, hogy átadhattuk az Andornaktályát elkerülő szakaszt, fontos mérföldkő volt, de örömmel látjuk, hogy ütemezetten folytatódik a munka. Természetesen lényeges az is, hogy a város közlekedési hálózatát is e beruházáshoz igazítsuk. Többször szó esett már a 2017-ben indult egymilliárd forintos infrastruktúrafejlesztési „csomagról”, melynek összeállításánál elsősorban a lakossági igényekre alapoztunk. A Szövetkezet utcai járdát, vagy a Fertőbánya út felújítását például több közmeghallgatáson kérték az érintett egriek, s ugyancsak fontos javaslat volt az Egri úton a lámpával védett kerékpáros és gyalogosátkelő kialakítása. Emellett a hároméves, egymilliárd forint értékű út- és járdaépítési programunk részeként korábban voltak olyan, sokakat érintő fejlesztéseink, mint a Barkóczy, az Almagyar utca és a Kossuth utcai híd rekonstrukciója. Idén többek között a Stadion utca és a Bródy Sándor utca teljes felújítása következik a sorban.

– Az útrekonstrukciók mellett lényeges a zöldfelületek megújítása is. Ebben számíthatunk előrelépésre?

– A fejlesztéspolitikánkban fontos, hogy a közösségi terek, épületek megújuljanak, de lényeges szempont a műemlékeink védelme is. E gondolat az alapja az Erzsébet és a Kracker udvar rekonstrukciójának, valamint az Eszterházy és a Hatvani kapu tér megújulásának. Valódi közösségi terek jönnek létre játszóterekkel, vízi játékokkal. Ugyancsak szép feladat az egykori Helyőrségi Művelődési Otthon felújítása. Az épület előbb a Bródy Sándor Könyvtárnak ad majd otthont – hiszen reményeink szerint a közeljövőben a nagypréposti palotát is felújítjuk –, de azután is kulturális és közösségi célokat szolgál majd. S ha már itt tartunk, úgy hiszem, a minaret és környékének, valamint a Hősök temetőjének rendbetétele is a város egésze szempontjából fontos ügy volt.

– Bár nem városi beruházás volt, de mindenképpen jelentős a ZF Hungária Kft. új üzemegységének avatója. Mit jelent ez Egernek?

– Úgy hiszem, igazi ünnep volt ennek a 40 ezer négyzetméteres csarnoknak az átadása. Komoly munka előzte meg a beruházást, amelyet az önkormányzat egyebek között pénzügyi szerepvállalással is segített. A kormány maximálisan mellénk állt az ügyben, nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánította a fejlesztést, s pénzügyileg is támogatta azt. Csaknem 900 új munkahely jött, jön létre a városunkban. Persze tudom: egy fecske nem csinál nyarat, épp ezért hozzá is teszem gyorsan, hogy bár hatalmas előrelépést hoz a ZF fejlesztése, más beruházások előkészítésén is dolgozunk. A déli iparterületen jelentős, több mint egymilliárd forintos infrastruktúra-fejlesztést hajtottunk végre, ennek nyomán 23–24 hektárnyi új ipari létesítmény jöhet létre Egerben. Azt mondhatom, hogy a siker záloga a magánbefektető, a kormány és az önkormányzat együttműködése, valamint egy jól átgondolt ipari fejlesztési program közös megvalósítása volt. Ezt a munkát folytatjuk tovább.

– A több városban tapasztalható munkaerőhiány azt is jelzi, ma már nem elég állást kínálni ahhoz, hogy egy település élhető legyen. Mit tesz ezért az önkormányzat?

– Igyekszünk derekasan helytállni. Eger elnyerte a Családbarát Önkormányzat díjat, így a Családbarát Munkahely és az Idősbarát Önkormányzat címek mellett már ezzel is büszkélkedhetünk. Az elismerések mögött sok munka és egy világos szemlélet húzódik meg: úgy lehet igazán családbarát egy város, hogy jó színvonalú, korszerű intézményeket működtet, s a fejlesztések is e célt kell hogy szolgálják. Ismert: a korábbi években megújultak az egri bölcsődék, tavaly óvodát kezdtünk építeni, s idén egy lajosvárosi helyszínen is folytatódik e munka. Emellett három óvodát tervezünk felújítani, korszerűsíteni. Ám a családbarát gondolkodásmódhoz hozzátartoznak az olyan kezdeményezések is, mint hogy a friss házasokat, s az újszülött egrieket is ajándékkal köszönti az önkormányzat. Az itt élő, közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalokat egyebek között ösztöndíjprogrammal segítjük, de példaértékűnek gondolom az Ifi Pont segítő-szervező munkáját, s ugyancsak jó példa a hozzáállásunkra az Ifi mozi és a fiatal családosok kedvezményes színházbérletének bevezetése, vagy az immár három éve működő Egri Ifjúsági Zenei Program, melyre országosan is felfigyeltek. Természetesen az idősebb korosztályra is gondolunk: tudjuk, hogy a szépkorúak igen aktív tagjai Eger közéletének. Egyebek között olyan beruházásokkal is igyekszünk megfelelni az Idős­barát Önkormányzat címnek, mint a Felsővárosi Gondozási Központ fejlesztése, s hamarosan befejeződik az Idősek Berva-völgyi Otthonának energetikai korszerűsítése is. A közelmúltban döntöttünk a közgyűlésben arról, hogy csaknem 30 millió forintból felújítjuk a nyugdíjasház tetőszerkezetét. Ha pedig a családokról van szó, fontosnak tartom megemlíteni, hogy több városrészben, csaknem 150 millió forintból újítottunk fel család- és gyermekorvosi rendelőket, védőnői körzeteket az elmúlt esztendőben. E beruházások 9500 egri polgár mindennapos ellátását érintik pozitívan. Stratégiai célunk, hogy Eger minden részében olyan feltételek legyenek, amelyek a helyiek megelégedésére szolgálnak.

– Talán ezt, az élhetőséget segítik a sporthoz kapcsolódó beruházások is…

– Szisztematikusan dolgozunk a létesítményfejlesztéseken, s nem hiszem, hogy Egerben megkérdőjelezhető beruházások történtek volna. Fontos ügy volt a korábbi években, hogy a Szentmarjay stadionban megvalósítottuk az atlétikapályát és a világítást, de komoly eredmény volt, hogy befejeztük a számos hazai és nemzetközi versenynek otthont adó sportcsarnok fejlesztésének második ütemét. Kétségtelen, hogy a 2018-as esztendő egyik nagy pillanata volt, hogy sok-sok év munkájával teljesen újjáépíttettük a Bárány Uszodát. Ennek felszerelése, berendezése még feladatot jelent a napokban, de mind az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportügyekért felelős államtitkársága, mind a Magyar Úszó- és Vízilabda Szövetség támogatja ezt a munkát. Mintegy 150 milliós beruházással tesszük majd kompletté a Bárány uszodai fejlesztést.

– A számos építkezés során elkerülhetetlen, hogy legyen egy-egy döccenő. Sikerült minden akadályt sikerrel venni?

– Jutott vis maior helyzetből is, amelyet kezelnünk kellett. A Grónay és a Mekcsey utcában történt útbeszakadás például közműhálózatot is veszélyeztetett, a mielőbbi megoldás érdekében – ha szükséges volt – megelőlegeztük a pénzügyi forrást. Ismert, hogy utóbbi rekonstrukció egybeesett a ­Csiky és a Maczky utcai fejlesztéssel. Ez úton is köszönöm az egriek türelmét, megértését az ügyben. A Zöld Sziget Tagóvoda esetében nem a természeti körülményekkel, hanem a bürokráciával kellett megküzdenünk. Amíg felépül az új óvoda, a gyermekek egy ideiglenes helyre járnak. Decemberben ellátogattam ide, s örömmel mondhatom, hogy a kicsik szemmel láthatóan, s a kedves óvónők tanúsága szerint is gyorsan megszokták az új helyet. Úgy vélem, megtaláltuk a mindenki számára megnyugtató megoldást, s ezért köszönet jár az EKVI dolgozóinak is.

– Mi várható az új esztendőben?

– Lényeges tényező, hogy élvezzük a kormány támogatását. Számos olyan határozat született az elmúlt hónapokban, amelyek a város jelene és jövője szempontjából fontos fejlesztési lehetőséget kínálnak. A déli iparterületen egy közel félmilliárd forintos infrastruktúra-fejlesztést tervezünk, míg az intermodális csomópont tervezésére 300 milliót különített el a kormányzat. Egyfajta karácsonyi ajándék volt, hogy a vár felújításához további 460 millió forintot ítélt meg a kabinet, előkészítés alatt áll ugyanis a Varkoch-kapubástya újjáépítése, amihez egyebek között egy felvonókapu kialakítása is kapcsolódik. Amint az időjárás engedi, egy 880 millió forintos munka kezdődik a Sas utcában, ami ugyancsak szinte minden egrit érintő fejlesztés lesz. Folytatjuk az egymilliárd forintos út- és járdaépítési csomagunk megvalósítását is. Elárulhatom azt is, hogy év végén jártam a közlekedési államtitkárságon, s a közeljövőben megszülethet egy olyan kormánydöntés, amely a keleti tehermentesítő út terveztetésére biztosít pénzügyi forrást Eger számára. Nagy ütemben folytatjuk tehát a munkát, s azzal, hogy építünk, fejlesztünk, a jövőt alapozzuk meg.

A cikk Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Heves Megyei Hírlap pénzügyi együttműködésével készült.