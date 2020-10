A város modernitását mutatná be az Eger Sikeréért Egyesület új elnöke

Tisztújító közgyűlést tartott október 1-én az Eger Sikeréért Egyesület (ESE). Az eseményen megválasztották az új elnököt és az elnökség tagjait, akik 2023-ig kapták megbízatásukat. Az egylet első embere Forgó János lett, vele beszélgettünk a következő évek terveiről.

– Nagyon váratlanul, mert nem számítottam rá – felelt arra a kérdése Forgó János, hogyan érte ez a megkeresés. – Volt időm átgondolni, és úgy éreztem, ilyen megtisztelő felkérést nem illik visszautasítani. Jó érzéssel töltött el, hogy a tagság – titkos szavazással – egyhangúlag választott meg elnöknek.

Kiemelte, az Eger Sikeréért Egyesület öt éves megalakulása óta folyamatos fejlődésen ment keresztül, szavai szerint elődei, Soltész Gergő illetve Honfi Gábor is sokat tettek azért, hogy a városban megismerjék az egyesületet, és elindítottak több olyan programot, melyek ma is élnek és több éves múltra tekintenek vissza.

– Ilyen például a karitatív programok, a tanulmányi ösztöndíj program és az Érsek utcai Csillag sétány létrehozása. Megválasztásom után ismertettem a részletes programomat, amely egyrészt természetesen tartalmazza a jelenleg meglévő és már jól ismert rendezvények folytatását, de lényeges változtatásokat és fejlesztéseket is megfogalmaztam. Fontos, hogy a hagyományőrzés mellett Eger modernitását is be tudjuk mutatni, hiszen az utóbbi néhány évben soha nem látott fejlesztések történtek a városban – részletezte az újdonsült elnök.

Forgó János szeretne minél több minőségi programmal jelentkezni nem csak Egerben, hanem a fővárosban is. A tagság folyamatos növelése mellett minél több fiatalt bevonnának a közéletbe.

– A még aktívabb társadalmi szerepvállalás érdekében 2020-tól három éven keresztül az Eger Sikeréért Egyesület látja el a civil információs feladatokat is Heves megyében. A Civil Közösségi Szolgáltató Központ díjmentes – jogi, közhasznúsági, pályázati, pénzügyi, könyvelési, adózási – szolgáltatások keretében nyújt segítséget a megyei szervezetek részére. Megnyugtató számomra, hogy az elnökségben olyan szakemberek kaptak helyet, akik Eger sikerágazatainak – oktatás, kultúra, bor és turizmus, sport – elismert szakemberei, személyük garancia a sikeres működésre – hangsúlyozta.