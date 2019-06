A városgondozást is hátráltatja a sok csapadék, jóval több most a gazos terület

Az elmúlt hetekben nagyon megnőtt a fű néhány helyen, s a patak környéke is rendezetlen. Akármikor kimegyek, mindig csak azt látom, hogy nagy gaz van – panaszkodott egy hölgy, aki a Károlyi utcában lakik. Egy másik, felsővárosban élő olvasónk pedig arról számolt be, a panelek közötti járdákra sokszor rálógnak a gallyak, hiába széles a gyalogút, libasorban kell menni, hogy ne üssenek meg senkit.

Az eső miatt késlekedtek most a fűnyírással

Schläferné Farkas Bernadett, a Városgondozás Eger Kft. kommunikációs vezetője portálunk megkeresésére elmondta, az időjárás komolyan befolyásolja munkájukat. Most a csapadékos idő miatt kéthetes csúszásban vannak a megszokotthoz képest, nem tudták követni a menetrendet. Hozzátette, amikor az időjárás engedi, folyamatosan végzik a közterületek fűnyírási munkáit, olykor hosszított, vagy akár hétvégi munkaidőben is, illetve szükség esetén plusz alvállalkozó bevonásával. Mint mondta, cégük az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés keretében végzi a város parkfenntartási és köztisztasági feladatait. A területeket frekventáltságuk szerint fenntartási kategóriákba sorolvták, ennek alapján határozták meg, hogy hol milyen gyakran kell lenyírni a füvet.

A bejelentések után mindig azonnal intézkednek

A szakember a járdákra lógó gallyak problémájával kapcsolatban elmondta, a fenntartási területükön lévő járdákra, úttestekre belógó ágakat folyamatosan ellenőrzik, és ahol kell, visszavágják azokat. Egy-egy nagyobb vihar után pedig soron kívül gondoskodnak a leszakadó gallyak eltávolításáról. Hozzátette, a beérkező lakossági panaszok kivizsgálása helyszíni ellenőrzéssel rögtön elindul a jelzést követően. Első körben azt nézik meg, hogy az adott terület az ő fenntartásukba tartozik-e. Amennyiben igen, a lehető leghamarabb elvégzik a kért munkát. Ha pedig nem az ő fennhatóságuk alá tartozik, akkor értesítik a tulajdonost, vagy az illetékes hatóságot, és magát a bejelentőt is a megtett intézkedésekről.

Hetente ellenőrzik a patakpartot a megyeszékhelyen

Schläferné Farkas Bernadett a patakmedret érintő munkálatokat is ismertette. Évente háromszor kell kaszálniuk a patakmederben a füvet, az egyéb munkák már a vízügyi hatóság hatókörébe tartoznak. Az első fűkaszálást május 30-ig kell elvégezniük, majd július 30-ig és végül szeptember 30-ig kell gondoskodniuk erről, de ezt is befolyásolja az időjárás. A sok eső miatt több helyen annyira felázott a patakmeder rézsűje, hogy várni kellett, amíg megszikkad a terület, hogy le tudják kaszálni a füvet. Hozzátette, az olvasónk által jelzett terület épp pénteken került sorra. A patakmeder tisztaságát heti rendszerességgel ellenőrzik, az esetlegesen megjelenő hulladékokat kiszedik. Ha gond van, érdemes hát bejelentést tenni, így gyorsan intézkedhetnek.

Naponta tucatnyi helyen dolgoznak

Schläferné Farkas Bernadett elmondta, hétköznaponként hatvan-hetven munkatársuk dolgozik városszerte. Átlagosan tíz helyszínen látják el a parkfenntartási és köztisztasági feladatokat, hétvégén pedig tizenöten szorgoskodnak, főként a belvárosi részeken. Napi szinten – beleértve a hétvégét is – takarítják a közterületeket, buszmegállókat és ezek környezetét. A köztéri csikkes edényeket is rendszeresen ürítik. A nyári szezonban különösen fontos feladatuk a fűnyírás mellett az egynyári növények ültetése, és azok folyamatos locsolása. Fokozottan ügyelnek a rendezvények közbeni folyamatos és az azt követő takarításra is. A kommunikációs vezető hozzátette, a napi feladataik mellett azonban még az is sok időt vesz igénybe, hogy az illegálisan kipakolt lomot és zöldhulladékot összegyűjtsék.