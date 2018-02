A védőnőkért jótékonykodtak

Harmadik alkalommal is segítő szándékkal gyűltek össze a vendégek.

Harmadik alkalommal rendezték meg meg a hatvani városbált, ami a korábbi évekhez hasonlóan idén is jótékony célt szolgált. Ez alkalommal a bevételt a helyi védőnői szolgálat megsegítésére fordítják.

A Nagy Endre Rendezvényteremben szombaton megtartott eseményen Horváth Richárd polgármester, a bál fővédnöke köszöntötte a megjelenteket, kiemelve: a segítő szándék mindig is jellemző volt a város lakosságára. Az első alkalommal a a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményét, tavaly pedig a mentőszolgálatot támogatták, s most is sokan csatlakoztak a nemes ügyhöz. A védőnők munkája nélkülözhetetlen és pótolhatatlan, ezért kijár nekik a megbecsülés – fogalmazott az önkormányzat első embere.

Megtelt az alkalomhoz illően feldíszített Nagy Endre Rendezvényterem szombaton este az idei helyi közéleti mulatságon is. Szórakozni, s egyben jótékonykodni gyűltek össze a városbál vendégei, hiszen a mulatozás mellett ez alkalommal is a segítő szándék volt a közös nevező.

A szervezők választása ezúttal a védőnői szolgálatot tüntette ki a megkülönböztető figyelemmel. Semperger Katalin, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat igazgatója elmondta: a bevételből a szakfeladatokhoz kapcsolódó eszközöket vásárolnak majd, így minden védőnő kap vérnyomásmérőt, pupillalámpát és tabletet is, emellett infrastrukturális és informatikai fejlesztésekre is jut majd az összegből.

Az eseményt a helyi Kossuth Lajos Általános Iskola diákjainak nyitótánca indította, őket a Copacabana Brazil Samba Show követte, majd Békefi Viktória és Szomor Gyuri musicalslágereket adott elő. A kétszeres bűvészvilágbajnok, Hajnóczy Soma a közönséget is bevonta előadásába. A zenéről a Smile zenekar gondoskodott, a műsorvezető Jagodics Milán volt.