A védőoltás látszik az egyetlen hatásos eszköznek a járvány visszaszorítására

Több mint egy hete lehet regisztrálni a koronavírus elleni majdani védőoltásra. Jelenleg a vakcina látszik az egyetlen hatásos eszköznek a járvány visszaszorítására.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A koronavírus-járvány leküzdése érdekében hozott egészségügyi szabályok és a mindennapi életvitelt korlátozó intézkedések az egész világon legfeljebb átmeneti javulást hoznak. Mára egyeduralkodóvá vált a nézet, hogy az oltás jelenthet áttörést a védekezésben.

Duda Ernő virológus, immunbiológus álláspontja az, hogy a vakcina a legolcsóbb és a leghatékonyabb megoldás a koronavírus ellen.

A szegedi tudós emlékeztet arra, hogy a feketehimlő volt a világ egyik leghalálosabb betegsége, de mára sikerült kiirtani az oltások segítségével. Hangsúlyozza, hogy más módszerekben, például a nyájimmunitásban gondolkozni nincs értelme, mert ahhoz a lakosságnak körülbelül a 60-90 százalékát kell, hogy megfertőzze egy adott kórokozó, de ez a koronavírusnál nagyon sok halálesettel járna.

A védőoltásról, az arra jelentkezésről kérdeztük megyénk lakóit. A kérdés mindenkit foglalkoztat, sokaknak van már határozott döntése. A huszonéves egri Hegymegi Flóra be fogja oltatni magát.

– Tervezem a regisztrálást. Úgy gondolom, először az időseknek és az egészségügyi dolgozóknak kell megkapniuk az oltást. Az életkorom miatt is ráérek később. Otthonról dolgozom, keveset vagyok emberek között – mondja.

A vámosgyörki Juhász Bernadett középkorú, ő is az oltás mellett döntött. – Az apósom már szólt, hogy regisztráljam, ha pedig lesz elegendő vakcina, beadatom magamnak is. Ez az élet rendje, kiskoromban is kaptam a védőoltásokat – közli.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa, Kis Zoltán szerint a vakcinák soha nem nyújtanak százszázalékos védettséget, de a 90 százalék is nagyon jó eredménynek tekinthető. A vírus nem fog eltűnni, mert a koronavírus jellemzője, hogy az immunrendszerünk hajlamos elfeledkezni róla. Ez pedig azt jelenti, hogy a fertőzést többször is el lehet kapni, vagyis a vakcinát várhatóan azoknak is többször be kell majd adni, akik már átestek a fertőzésen.

Megyénk több megkérdezett lakója is azt mondta, hogy ki tudja várni, amíg sorra kerül az oltásban, mert kevés közvetlen kapcsolattal is lehet élni a mindennapjaikat, és betartják a járványügyi alapszabályokat. A káli Mátrai Ilona is az injekció mellett döntött.

– Bízom a tudósok szakértelmében és nagyon fontosnak tartom, hogy fegyelmezetten megtartsuk az utasításokat. Nyolcvan év fölötti idősekkel élünk egy háztartásban, nemcsak magamra kell gondolnom – részletezi.

Duda Ernő úgy véli, a koronavírus esetében a most kifejlesztett ellenanyagok valószínűleg hosszú évekig hatásosak lesznek, mivel a kórokozó genomja meglehetősen stabil az úgynevezett hibajavító enzim miatt, amely megtalálható benne, és nem mutálódik olyan könnyen, mint az influenzavírus.

Az oltóanyag belátható időn belüli elérhetősége azonban nem szabad, hogy könnyelművé tegyen bennünket. A karácsonyi készülődés során különösen ügyeljünk a járványügyi szabályok betartására a zsúfolt bevásárlóközpontokban. Ezek lehetnek ugyanis most a kritikus pontjai a vírus terjedésének.