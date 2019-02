A vérontás szünet nélkül tart

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori olvasókat? Ha választ akar ­kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

HATVAN ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS IRODALMI HETILAP. 1917. julius 15.

Zugnak a harangok.

Julius elején az egész országban megszólaltak a harangok és zengésük közben az ország népe istentiszteletet tartott az aratásért és a háboru dicsőséges befejezéséért.

(…) Az ország két hónap óta leste, várta a mindent megváltó, mindent élesztő esőt és ugyanakkor szivszorongatva várta, honnan hangzik el az első békehang, amely messzebbre cseng, mint ameddig az eddigiek csengek. Sajnos sem az eső nem hullott le és nem takarja be a földet jóságos áldásával, sem az igazi, a mindent megoldó békeszózat sem hangzott el.

Julius elsején pedig felzendült az égig ennek a nemzetnek, ennek a csodálatos erős fajnak és népnek az imája, hogy a magyarok Istene végre váltsa meg népét minden bajtól és szenvedéstől, amelyet a háboru rárakott. Van valami fenséges és magasztos gondolat abban, hogy a béke és az aratás gondolata egy és ugyanabban az imában szálljon az ég felé. (…) Az aratás eredménye lesz az, amitől válóban várhatjuk a háboru befejezését és a békét. Ha aratásunk és termésünk nem kedvező eredményű, akkor a háboru tovább fog tartani, mert ellenségeink ugy fogják látni, hogy a kiéheztetés kegyetlen hadjárata most közeledik a döntő győzelem felé. Ha azonban aratásunk és termésünk olyan, hogy az ország népét a jövő termésig feltétlenül eltudja látni, akkor talán a legvérmesebb reményekkel rendelkező ellenséges államférfiak is be fogják látni, hogy minden hiábavaló, hogy a kiéheztetés nem használ és a vérontás, amely szinte végtelenül szünet nélkül tart az egész kontinens különböző részein céltalan és oktalan pazarlás a most már mindennél drágábbá váló emberélettel.

EGRI UJSÁG.

POLITIKAI NAPILAP.

1917. MÁRCIUS 7.

Aki halottaiból támadt fel.

Egerben történt meg, hogy egy pappal, harangszóval, annak rendje módja szerint eltemetett fiu egyszer csak elevenen, valóságban kopogtatott az anyja kapuján. Mindennapi dolog ma már, hogy rég halottnak hitt vitézek levelei érkeznek néha évekig tartó hallgatás után a világ ismeretlen, távoli zugaiból szeretteikhez, örömet, boldogságot fakasztva ott…

Bizony most csodák történnek valósággal: a halottaikból támadnak fel sokan, akik hozzátartozóik számára már valóban meghaltak. Az idő váratlan meglepetéseket hoz, ilyen csodálatos eset az alábbi is.

Szecskó Sándor még az első mozgósitáskor bevonult s a 29 ik vadászzászlóaljban küzdött az északi harctéren az oroszok ellen. Részt vett az első nagy visszavonulásban s még a Sax mellett az emlékezetes rudniki csatában eltünt. Ez még a háboru első évében 1914 ben történt.

Katonai parancsnoksága bejelentette elestét és eltünését a belügyminisztériumnak, ahol a bejelentés alapján holttá nyilvánitották. Ment a hivatalos miniszteri értesités az anyakönyvvezetőnek, aki ez alapon be is vezette Szecskó Sándor hősi halálát a halotti anyakönyvbe.

A családja Felnémeten elsiratta, annak rendje módja szerint meggyászolta Szecskót és senki még csak álmodni sem merte volna, hogy hamis volt a szemtanuk látása, valótlan a katonai parancsnokság jelentése, hibás a miniszteri értesités és az anyakönyv, hogy Szecskó Sándor minden hivatalos apparátussal történt hiteles megállapitás ellenére mégis életben van.

Pedig így volt mégis, Szecskó Sándor három éves hallgatás után egyszerre csak hirt adott magáról s most egymásután három levél is jött tőle az egyik szibériai fogolytáborból Felnémeten lakó családjának, amely most határtalan örömmel gondol a családfőre, aki nekik igazán halottaiból támadt már fel.

PÁSZTŐI HIRLAP. VEGYESTARTALMU LAP. 1917. JANUÁR 21.

Testvér…

Testvér! Nem érted? Kamerád!

Beteg vagy? Nem ismerek rád.

Be sápadt, vértelen az arcod…

Dalolva vivtunk annyi harcot

Ott Kraljevónál, Krusevácnál…

Velem szenvedtél, türtél, fáztál…

Hogy rohamoztunk! Hurrá! Rajta!

Te derék testvér, német fajta,

Ne légy oly néma! Hát felelj…

Testvér, nem érted? Rossz e hely.

Keményfekvésü. A fejed

Hajtsd errébb! Igy, ládd közelebb…

Karomra dőlj, majd megsegitlek,

Ne félj testvér, én hazaviszlek…

Van hugod, fivéred, anyád?

Testvér… nem érted… kamerád!?

A testvér lágyan mosolyog.

Ágyu dörög, a tüz ropog…

Ott Kraljevónál, Krusovácnál…

Hurrá! Álom, te vele játszál,

Oly kedves, szőke, bus gyerek…

A testvér halkan szendereg.

F. M.

Tallózta: Szilvás István