A veszélyhelyzet idején is kiválóan helytálltak a polgárőrök Füzesabony térségében

Tizenhárom polgárőr-egyesület teljesít szolgálatot Füzesabonyban és körzetében. A megyei elnökhelyettes, Blahó László szerint a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet idején kiválóan helytálltak a tagjaik. Arra készülnek, ha megérkezne a második hullám, az elsőhöz hasonlóan számíthasson rájuk a lakosság.

A város térségnek tizenhárom polgárőr-egyesülete a vírushelyzetben is igyekezett és igyekszik most is erőn felül teljesíteni – válaszolta kérdésünkre Blahó László. A Heves Megyei Polgárőr Szövetség általános elnökhelyettese, a kompolti egyesület elnöke arról tájékoztatott, az alapfeladataik, azaz a közrend és a közbiztonság védelme s a bűnmegelőzés mellett katasztrófavédelmi teendőket is ellátnak. A természet-, a környezet- és az állatvédelem is beletartozik az önkéntesek tevékenységébe.

– Azt bátran kijelenthetjük, a polgárőrök minden helyzetben igyekeznek helytállni önként vállalt szolgálataik idején. Nem volt ez másként a koronavírus okozta veszélyhelyzet idején sem. A legtöbb településen tevékenyen részt vettek a teendők ellátásában az önkormányzatokkal, a helyi és területi védelmi bizottságokkal együttműködve. Jelen voltak a boltok környékén, a vásárlási idősáv ellenőrzésénél, az önkormányzati konyhák ételosztásainál, a gyógyszertárak környékén, és ellenőrizték a szigorított szabályok betartását – közölte.

– Az iskolai digitális oktatást is segítették a polgárőrök. Több településen ugyanis azon családoknak, amelyek nem rendelkeztek az oktatáshoz szükséges számítástechnikai eszközökkel, ők hordták ki a kinyomtatott tananyagot és a házi feladatokat – mondta a megyei elnökhelyettes.

Blahó László lapunknak elmondta, hogy tagjaik, ahogyan korábban is mindig, most is kiemelt figyelmet fordítottak az idősek felmerülő problémaira, főként a magányosan élő nyugdíjas, beteg emberekéire. Segítettek a bevásárlásban, az élelmiszerek és gyógyszerek biztonságos beszerzésében, a rendkívüli helyzetben jelentkező egyéb igények kielégítésében. Az önkormányzati területek fertőtlenítését is biztosították és segítették.

– Ahol arra szükség volt, ott állatvédelmi segítséget is vállaltak. Előfordult, hogy kórházba került idős emberek háziállatait látták el, odafigyeltek rájuk. Mindezek mellett a mezőgazdasági betakarítások alatt is kiemelten vettek részt külterületek biztonságának ellenőrzésében. Megtörtént, hogy szemetelőket értek tetten és értesítették a rendőrséget – sorolta a polgárőrvezető.

Szerinte a rendőrséggel ­való együttműködésről is csak jókat lehet mondani ebben a nehéz időszakban. Most nem elsősorban a közös szolgálatellátás volt a legfontosabb, hanem az, hogy a koronavírus miatt felmerült problémákról információt cseréljenek. A veszélyhelyzet idején a füzesabonyi térségben szolgálatot ellátó tizenhárom polgárőr-egyesület közel tízezer szolgálati órát teljesített.

– A veszélyhelyzet ugyan véget ért, de a vírushelyzet a mai napig ad feladatokat az önkormányzatoknak és a polgárőreinknek is. A magunk részéről felkészülten várjuk az esetleges második hullám okozta tennivalókat. Ahol szükség lesz a polgárőrségre, ott mindenképpen jelen leszünk. Nem állunk meg, folytatjuk tovább ingyenesen végzett, de önként vállalt szolgálatunkat – fogalmazott Blahó László.