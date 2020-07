A veszélyhelyzetben is segítettek a családoknak a Heves megyei védőnők

A veszélyhelyzet idején is akadálymentes volt a védőnői ellátás a megyében, távkommunikációval is tartották a kapcsolatot a gondozottakkal. Papp Tímea területi védőnő számolt be az elmúlt időszakról.

– A védőnői ellátást egy 2004-es rendelet szerint végezzük, amit a márciusban kihirdetett veszélyhelyzet kissé felülírt. Új eljárásrendet kaptunk, ez szabályozta a tanácsadás és látogatás menetét – tájékoztatott Papp Tímea területi védőnő. – Ugyanúgy megtartottuk a tanácsadásokat, látogattuk az újszülötteket, veszélyeztetetteket az otthonukban. A tanácsadási és látogatási napok kivételével azonban otthonról dolgoztunk, a technikának köszönhetően különböző eszközökkel – például Skype, telefon, e-mail – tarthattuk a kapcsolatot a gondozottakkal. Az ellátáshoz kötelezővé tették a védőeszköz – maszk, köpeny, kesztyű, kézfertőtlenítő, védőszemüveg – használatát a tanácsadóban, és látogatáskor. A személyes megjelenéskor a gondozottakat szóban nyilatkoztattuk egészségi állapotukról, valamint szükséges volt a testhőmérséklet mérése. Telefonos időpont-egyeztetés alapján érkeztünk a családokhoz, és ők is a tanácsadásra. Csupán a nagyobb gyermekek státuszvizsgálata csúszott egy kicsit időben ebben az időszakban. Természetesen azóta minden vizsgálatot pótoltak – ismertette. Megjegyezte, a távkommunikáció azokon a területeken működött jól, ahol a családoknak is megvolt a kellő felszereltségük. A halmozottan hátrányos helyzetű körzetekbe, ahol ez nem volt megoldható, a kolléganőknek ki kellett mennie. – Egyébként jól vették a családok ezt az akadályt, szívesen fogadtak minket akár online formában is. Kifejezetten örültek neki, hogy a kérdéseikre azonnali választ kaptak. Ez a megoldás a későbbiekben is megmaradhat a személyes találkozások mellett. Viszont sajnos nem minden család rendelkezik ilyen digitális eszközökkel, melyek erre alkalmasak. Negatívként jelent meg továbbá az is, hogy olykor lehetetlen időpontokban, például késő este kerestek meg minket – fogalmazott Papp Tímea. Hangsúlyozta, az adatvédelemre ugyanúgy figyeltek, így minden gyermekről készült fényképet és videófelvételt megsemmisítettek. Az elővigyázatosság megmaradt, a tanácsadáskor továbbra is elvégzik a kéz- és felületfertőtlenítést és szellőztetést a két időpont között, de ez ezelőtt is így volt. Hozzátette, az április 27. és május 15. közötti időszakra vonatkozóan a vezető védőnők közreműködésével összegyűjtötték az elmúlt időszak tapasztalatait. – A személyes kapcsolattartást, az otthoni környezetben történő ellátást semmi nem pótolja, hiszen az internet személytelen, és a felvételen nem is minden esetben látható a gyermek. Hivatásunk legfőbb lényege, előnye a személyes jelenlét, és segítség veszhet így el – hívta fel a figyelmet Papp Tímea. Kovácsné Daruháti Judit, a KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft. ügyvezetője tudatta, Egerben a területi védőnők tevékenységének színterei a tanácsadók, a családok otthona, s a nevelési-oktatási intézmények. A szolgálatuk feladata a várandós gondozás, a csecsemő- és kisgyermekgondozás hétéves korig. Az iskolavédőnői ellátás pedig az általános iskolától a középiskola befejezéséig tart. A veszélyhelyzet idején sem maradhattak el a kötelező védőoltások, a 65 év feletti házi gyermekorvosok koruk miatt mentesültek a személyes találkozást igénylő munkavégzés alól. Így az ÁNTSZ oltóhelyet jelölt ki a Hadnagy úti tanácsadóban, ahol három gyermekorvosi körzet páciensei kaphatták meg a kötelező oltásokat. Mivel az oktatási intézmények digitális oktatásra álltak át, így az iskolai védőnők a területen helytálló kollégáik munkájában segédkeztek. A kismamáknak fő az óvatosság!

Nyáron szívesen hűsölnek a kismamák. Dr. Angyal Géza szülész-nőgyógyász főorvos szerint érdemesebb élővizet választaniuk. A medencék vizénél koszosabbnak tűnhet, természetes tisztulásának és nagyobb kiterjedésének köszönhetően biztonságosabb a fertőzések elkerülésére. A fertőzések ellen segítség még a réz és a cink, amelyek a szervezetben antivirális, antibakteriális és gombaellenes hatású. Az erős napsugárzás azonban felmelegítheti a magzatvizet, ezzel kárt okozhat a babának – olvasható Ratkó Tünde szülésznő weboldalán.