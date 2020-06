A vidék és az erdő csodás értékeivel várják a látogatókat a gyöngyösi térségben is

A Muzsikál az Erdő Alapítvány kezdeményezése a tizenhetedik­ évadhoz érkezett. A Mátrai Művészeti Napok a térség számos pontján várja az érdeklődőket programokkal idén is.

– Az eredeti időpontban, július 4. és 12. között megtarthatjuk az eseménysorozatot, mivel a koronavírus-járvány miatti helyzet enyhült. A kormányzat a szabályok követésével engedélyezi a szabadtéri kulturális események megrendezését. Az idei év kiemelt üzenete, hogy ne onnan folytassuk, ahol a járványhelyzet előtt abbahagytuk. A különleges helyzet mindenkit elgondolkodtatott, az élettempó lelassulása lehetőséget biztosított a lelkünk és a környezetünk valódi értékeinek számbavételére – mondta el portálunk kérdésére Szabó Lajos főszervező.

Új lendületet kapott a Muzsikál az erdő című ötlet, hiszen értékrendje, szellemisége a az utóbbi hónapokban megerősítést nyert. Fő célja az erdő, a zene, a művészet erejével a résztvevőket környezettudatos, fenntartható életvitel irányába mozdítani. Fontos szempont a fenntarthatóságra nevelés, a helyi közösségek és értékek felkarolása, a Kárpát-medencében a hagyományok megőrzése, az erdők növény- és állatvilágának megismerése és védelme.

– Ebben az évben is hűek maradunk hagyományos szervezési elveinkhez – fogalmazott Szabó Lajos. – A boldog emberi lét csak a természettel összhangban létezhet. Különleges helyszínekre hívjuk a rendezvényekre érkezőket, ahol a család valamennyi tagja talál számára vonzó és tartalmas feltöltődési lehetőséget ingyenes programjainkon.

Gyöngyöspata lesz az első helyszín, s a város összetartozás emlékplakettel is gazdagodik. Hevér Lászlóné polgármester asszony elmondta: a helységnek nagyon sokat jelent ez.

– A program nálunk évről évre helyet kap, sőt idén a nyitónap házigazdái is lehetünk, mert vendégül tudjuk látni a zenekedvelők egy speciális rétegét: a komolyzene rajongóit – részletezte a település vezetője. – Ezzel számos fővárosi, vagy más megyéből ide utazó is megismerheti Gyöngyöspata valódi arcát, vendégszeretetét, csodálatos és egyedi környezetünket a Kisboldogasszony-templommal, a vári kilátással vagy a hétsoros pincefaluval együtt. Ugyanakkor arra is büszkék vagyunk, hogy a Mátra lábánál élünk, hatalmas erdők alatt, gyönyörű zöldterületeket tudunk kínálni a kirándulóknak, kerékpárosoknak, futóknak, borbarátoknak egyaránt.

Idén is lesznek klasszikus zenei és a népzenei erdei koncertek, ahol az országos és a helybéli művészeti élet kiválóságai nyújtanak egyszeri, megismételhetetlen élményt. Mindez mindennap más településen, ezzel is népszerűsítve a vidék, az erdő, a természetvédelem értékeit.