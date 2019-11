A vidéki színészet mizériái, slendriánizmusának okai

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori olvasókat? Ha választ akar ­kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

EGRI UJSÁG. MEGJELENIK HETENKÉNT KÉTSZER: KEDDEN ÉS PÉNTEKEN. 1894. MÁRCZIUS 20.

Szinészeti mizériák.

A lezajlott téli szezon után foglalkozhatunk talán azzal a kérdéssel, hogy mi az oka nagyrészben a vidéki szinészet nyomorúságának?

(…) A jó vidéki direktorok „kitünően szervezett dráma, vigjáték népszinmű és operette” társulattal, bámulatos diszletekkel és kitűnően hangszerelt saját zenekarral szoktak hozzánk érkezni – a falragaszokon. (…) Aztán a társulat egy igen szerény igényű „kicsiny de lelkes csapatra” devalválódik, a diszletek pár kopott vászonban férnek el s a jól hangszerelt saját zenekar egy ütött kopott zongorában huzódik meg. A közönség első intrádára látyja felültetését, bosszankodik, de pár előadás alatt beleszokik már a privitizmusba is. Azonban rövidesen kezd széthullani a „kicsiny de lelkes csoport” is. A direktor az első előadás bevételével a pénztárt fenyegető más városbéli hitelezők száját dugdossa be, a tagjait nem fizeti, hát ott hagyják. A szezon aztán rendesen azzal végződik, hogy a társulat itt nálunk, szemünk előtt bomlik fel, daczára annak, hogy érdemükön tul pártolásban részesültek a még ráadásul országgá viszik a hirt, hogy megbuktak Egerben.

(…) Egernek van rendes szinházlátogató közönsége, csak legyen rendes szintársulata is. Hanem az bizonyos, hogy nyakig adós direktoroknak adóságaik tengeréből kihuzására nem elégséges az itt beszerezhető szinházi bevétel. Még van Egernek közönsége, de ha még egy párszor ilyen botrányosan felültetik, akkor aztán már nem lesz többé olyan balek, aki szinházi bérlet gyűjtővel még csak szóba is áll.

Bokody Antal bejött Egerbe a társulatával. Igért eget, földet és 40 előadást. Sem eget, sem földet, sem 40 előadást nem adott. A drámai előadások még csak tűrhetők lettek volna, ha hetenként ötször nem kellett volna bevennünk belőlük egy-egy hatalmas kanállal. Operett társulata abszolute nem volt s bár alig volt egy énekes szinésze is mégis eljátszott pár operettet az itt kölcsönkért zenészekkel s utóbb, miután az összekombinált zenekar tagjai már vonakodtak működni (valószinűleg mert sokat fizetett nekik a direktor úr) beállitott egy zongorát s a mellett játszatott operettet méltó megbotránkozására a legszerényebb igényű közönségnek is.

(…) Ha majd a szinészdirektorok arról fognak panaszkodni, hogy a vidéken csekély és deruált a szinészet tekintélye, hát mondják meg nekik, hogy ennek senki más, mint maguk a direktor urak az okai. Ezek a vidéki szinészet mizériáinak és slendriánizmusának okai.

BUZOGÁNY. HUMORISTUKUS ÉS SATYRIKUS LAP.

1867. OKTÓBER 7.

Buzogányütések.

– Gyöngyösön a főtemplom toronyórája nagyon rosszul jár. Azon jámbor csizmadia-mester, kinek gondviselésére az óra bizva van, sehogy sem tudván a rendes útjára tériteni, jelentést tett a csizmadia-céh előtt, mely azonnal egy óravizsgáló küldöttséget nevezett ki kebeléből. Ez az órát hivatalosan megvizsgálván, némely tagjai azon észrevételt tették, hogy talán jó volna az óratáblán lévő négyszögü lyukakat jóféle bagariabőrrel befoltozni. A többség azonban abban állapodott meg, hogy a baj gyökeres kiirtása végett legjobb lesz az órát – megfejeltetni.

– E hó 14-én lesz itt a hevesmegyei bizottmány mumusa egy királyi biztos képében. Nagy úr az igaz, de azért még nem szeretnék a bőrében lenni. Nem hiszem, hogy fülfájást kapjon az „éljen” kiáltásoktól. Bezzeg ha úgy jár, mint egyik kollegája, ki még a 30-as években ijesztgette Hevesmegyét s midőn egyszer haragosan azt találta mondani, hogy ő a király – valaki azt kérdezte tőle, hogy a tök-e vagy a makk?

– Egerben az akasztófal nagyon közel van a város végéhez. A napokban egy vidéki paraszt egy egri születésű financzot szállitván haza, midőn a város végéhez értek már sötét éj volt s a financz türelmetlenül kérdé: „Mikor érünk már haza, atyafi?” Mire a paraszt: „Itthon van már uram az – akasztófánál.”

HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMÜVELŐDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1901. SZEPTEMBER 8.

Merénylet Kömlőn.

Szmida Viktor plébános sulyos megtámadtatásnak volt kitéve. Angyal (Sunyi) János hatóság elleni erőszak miatt háromszor elitélt közveszélyes egyén késsel támadta meg a plébánost. A merénylet meghiusult s a tettest a helybeli járásbirósághoz hozták a csendőrök, hol két hónapi fogságra itélték.

Tallózta: Szilvás István