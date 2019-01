A villámárvizeket csak záportározóval lehetne megfékezni Nagyvisnyón

Elismerték a nagyvisnyói polgármester védelmi munkáját, de örülne, ha nem ­lenne több árvíz.

Egy záportározó lehetne a megoldás Nagyvisnyó árvízproblémáira, a következő évek célja ennek megterveztetése és megvalósítása lehet. Csőgér Bálint, a település polgármestere nemrégiben kapott díszkard elismerést a Heves Megyei Védelmi Bizottságtól a honvédelmi igazgatás terén végzett munkájáért. Igaz, a polgármester örült volna, ha nem lett volna rá szükség, hiszen az utóbbi tizenhárom évben tíz árvizet vészelt át a település. Szívesen átadta volna a teendőket másnak, hiszen egy-egy ilyen nehéz helyzetben gyorsan kell jól döntenie. A környéken egyébként Nagyvisnyó az egyetlen olyan település, amelynek katasztrófavédelmi besorolása kettes fokozatú, ennek oka, hogy sok víz érkezhet a környező hegyekről hirtelen nagy mennyiségű csapadék vagy hóolvadás esetén.

– A tavaly júniusi az évszázad árvize nálunk, gyerekkorom óta nem érkezett ilyen rövid idő alatt ekkora mennyiségű víz. Tizenöt perc alatt több métert emelkedett a patak vízszintje. Amíg a Nagyvölgy-patakon védekeztünk, a másikon már jött is az ár és csak az élet- és vagyonmentésre volt idő – mondta Csőgér Bálint.

Visszaemlékezése szerint az elmúlt másfél évtized korábbi árvizei nem voltak a tavalyihoz hasonlíthatók, a Szilvás-patakon 2007-ben, 2009-ben és 2010-ben sem volt ekkora ár, s bár a 2010-es komoly volt, ez felülmúlta azt is.

Mivel a patak medre állami tulajdon, ezért annak helyreállítását a vízügyi igazgatóság szakaszmérnökségének kell elvégeznie, ez azonban még nem történt meg. Ők vis maior pályázatot nyújtottak be, hiszen a 2012-es árvízvédelmi mederlassító létesítmények kezelője az önkormányzat, s az elő- és utókövezést megrongálta a víz. Pályázatukat még nem bírálták el, decemberben adták be az utolsó hiánypótlást. Fontos volna egyébként a kövezés helyreállítása, mert a legközelebbi árhullám a védművekben tenne kárt.

– A globális felmelegedés hatásaként bármikor lehet számítani árhullámra, így azt gondoljuk, a következő néhány évben is előfordulhatnak a korábbiakhoz hasonló villámárvizek. Javaslatot tettünk arra, hogy védműként egy záportározó épüljön a falu elé, ezt meghallgatták. A problémát az jelenti, hogy ez önkormányzati feladat volna, s nincs rá pénzünk. Megkerestük a ­védelmi bizottságot és ­országgyűlési képviselőnket is, hogyan lehetne ezt megvalósítani – magyarázta a polgármester. Hozzátette, ugyan voltak hasonló célú pályázatok, de Nagyvisnyó ezekbe nem fért bele, bizonyos elemeknek nem feleltek meg. A községnek arra sincs pénze, hogy megterveztesse a tározót, hiszen az is több millió forintos kiadást jelentene számukra.

A falu előtti horgásztó nem alkalmas a feladatra, egyrészt magasabban van a patak szintjénél, másrészt nem is tudná befogadni és néhány órára feltartóztatni azt a több tízezer köbméternyi vízmennyiséget, ami egy villámáradással érkezik. Az elképzelt záportározót egyébként csak akkor töltenék föl, amikor több víz érkezik a hegyekből, mint amennyit a patakmeder el tud vezetni.