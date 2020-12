A vírus advent harmadik hétvégéjén is ürességet hozott a Dobó térre (videó)

Az esti órákra advent harmadik hétvégéjén is teljesen kiürült a megyeszékhely legforgalmasabb tere.

Advent harmadik hétvégéjét ünnepeljük, és ez az időszak – ha éppen nincs világjárvány – hagyományosan rengeteg embert vonz Eger legforgalmasabb terére. A kijárási tilalom miatt azonban este már senki nem tartózkodhat az utcán, így a Dobó tér is kongott az ürességtől ezen a szombat este is. A karácsony tehát bár már nagyon közel van, és a kivilágított főtér is pompás látványt nyújt, ennek ellenére továbbra sem lehet igazi ünnepi hangulatot érezni a megyeszékhelyen.

Így ürült ki a Dobó tér december 12-én:

A mostani képeket látva különösen jóleső érzés felidézni, hogy mi volt tavaly ilyenkor. 2019. december 12-én nemcsak nappal, de este is tömegek sétálgattak és érezték jól magukat a ünnepi fényekben úszó Dobó téren: