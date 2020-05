A vírushelyzet sem ártott a diákmunka népszerűségének

A veszélyhelyzet a diákmunkát vállalók helyzetetét sem könnyítette meg. Megkérdeztünk néhány érintettet, hogyan élik meg most ezt.

Egy kedvelt egri belvárosi vendéglátóhely vezetője, nevének mellőzését kérve, elmondta, náluk és a szomszédos éttermekben is évek óta komoly gond megfelelő szakembert találni. Az elmúlt esztendőben egymásnak adták a kilincset a fiatal szakácsjelöltek, a diákmunkások, ám egy-két héten belül kiderült, a szakmához vajmi keveset értenek. Hiába végeztek ilyen szakirányú képzést nyújtó iskolában, a gyakorlatban nem tudtak kellően teljesíteni. Végül egy rokont győztek meg, hogy végezzen el egy tanfolyamot, s álljon be főzni. A felszolgálók, pultosok között óriási a fluktuáció. Szinte két-három hetente cserélődnek. Kivételt képeznek a régi motorosok, akik ma is a legmegbízhatóbbak, a legkitartóbbak. Őket meg is becsülik a munkáltatóik, hiszen napjainkban már szinte pótolhatatlanok.

A gyöngyösi Fahéj Bisztró tulajdonosa lapunk kérdésére elmondta, ők nagyon szeretnek diákokat alkalmazni és ez idén sem lesz másként.

– Egyetemistákat szoktunk alkalmazni futárként minden évben. Általában nagyon lelkesek és lelkiismeretesek, és az állandó vendégeink is nagyon szeretik őket – fogalmazott Nagy Judit.

Szandra diákként évek óta ugyanazon a helyen dolgozik nyaranta, az egri strandon szokott fagyit árulni.

– Rendszerint már a tavasz kezdetén jelentkezem a diákszövetkezethez, hiszen hamar betelnek a helyek. Most viszont a koronavírus mindent felborított, és úgy voltam vele, kivárom, mi lesz a nyáron. Egyelőre még nem hallottam arról, hogy megnyitna a strand, így könnyen lehet, hogy más munka után kell néznem. Kicsit úgy érzem, kihúzták a lábam alól a talajt, hiszen az a hely bevált, jól ismertük egymást. Általában a júliust és az augusztust végig dolgozom, épp ezért nem szeretném ebben a szezonban sem lógatni a lábam. Már ha lesz szezon – fogalmazott.

Újra talált munkát magának

A 21 éves Bori három éve költözött el a szüleitől, azóta egyedül tartja el magát. Középiskolába jár, mellette diákmunka révén kasszázott több drogériában és élelmiszerüzletben az elmúlt években. A hétköznapok többségében az órák után járt be a munkahelyére, vagy akár már az utolsó 1-2 órán sem vett részt az iskola engedélyével.

Hétvégi napokat is bevállalt, így jellemzően heti 30-40 órát dolgozott az iskola mellett.

– A megélhetésem miatt volt rá szükségem, nem hobbiból csináltam – mondta Bori. Ugyan szeretett volna átmenni belsős alkalmazottnak, az iskola miatt legfeljebb részmunkaidősként tudott volna elhelyezkedni. A diákmunka ugyanis rugalmasabb az alkalmazott státusznál, diákként szabadon dönthetett arról, hogy a drogérialánc melyik üzletében és mennyit akar dolgozni. Mivel a diákmunka révén nagyjából ugyanannyi pénzt tudott keresni, mint alkalmazottként, különösebb hátránya nem származott abból, hogy nem belsős munkatárs volt. Ez azonban márciusban megváltozott, amikor a koronavírus miatt hirtelen visszaesett a drogéria forgalma.

– Nagyon lecsökkent a vásárlói kör, senki nem akart már úgy költekezni – mondta Bori. A márciust még végig tudta dolgozni, áprilisban azonban már csak öt napot kapott. Ugyan pár hét keresgélés után május első felében újra talált munkát, de sorstársai jelentős részének erre szerint nem lesz esélye jelen állás szerint.

Kiszolgálják a diákokat, vigyáznak az előírásokra

A MELÓ-DIÁK Országos Diákmunka Hálózat működése, a partnerek kiszolgálása nem állt le a veszélyhelyzet kihirdetését követően sem, továbbra is igyekeznek a legnagyobb higiéniai körültekintéssel és óvintézkedéssel ellátni feladataikat. A megrendeléseket továbbra is magas színvonalon teljesítik, ezen kívül többlet kapacitások bevonásával olyan partnereknek is biztosítanak rugalmas munkaerőt, akik a veszélyhelyzet miatt megnövekedett feladatokkal kell megbirkózzanak – közlik honlapjukon.

Mint írják, minden tagsággal rendelkező diákjukat a lehető legrövidebb időn belül kérdőív formájában nyilatkoztatjuk arról, hogy jelent-e bármilyen kockázatot a foglalkoztatásuk, az előző 30 napban tartózkodási helye, személyes kapcsolatai, kórházi ellátása vagy tünetei alapján, s amennyiben egy diák kockázati szempontból érintett, 14 napig nem vállalhat munkát.

– Azonnali információval szolgálunk a munkahelyeken esetlegesen bekövetkező szükségszerű óvintézkedésekről a koronavírussal kapcsolatban, megerősítjük, hogy a jelenleg érvényes tagsággal rendelkező diákjaink március 31-e után is azok maradnak – emelik ki.

Mindezekről beszélgettünk Kánya Istvánnal, irodavezetővel.

– A kialakult vészhelyzet következtében a kereskedelemben megnövekedett munkaerőhiány diák munkavállalókkal tudták helyettesíteni. Úgy tapasztaljuk, az ipari és a termelő vállalatoknál lecsökkent a diák foglalkoztatottak létszáma. A veszélyhelyzet viszont nem volt hatással a gyakornoki munkákra, ezeket home-office tudták végezni a Meló-diák tagok A diákok érdeklődése nem csökkent, de továbbra is a nyári munkákra koncentrálnak – részletezte.

Kevesebb a lehetőség

A Diák Center munkatársa megkeresésünkre azt válaszolta, hogy a fiatalok számában nem érzékeltek változást a járvány ideje alatt, a diákok ugyanannyira szeretnének dolgozni, mint a koronavírus megjelenése előtt. A kínálkozó lehetőségekről azonban elmondta, hogy csökkent az elvállalható munkák száma az utóbbi időben.