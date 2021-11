A vízlépcső minden eleme megújul december végéig Kiskörén

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és hat területi vízügyi igazgatóság, köztük a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivízig) konzorciumában valósult meg a nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója, aminek részeként befejeződik de­cemberben a kiskörei vízlépcsőnél is e munka.

Ezt ne hagyja ki! Saját követői szedték szét a határon túliakról posztoló Márki-Zayt

Az Európai Unió és a magyar állam 13,17 milliárd forintos támogatását nyerte el a konzorcium, ami hét kiemelkedő jelentőségű vízépítési nagyműtárgy felújítását tette lehetővé. A munkálatok 2018-ban kezdődtek, s lassan a befejezéshez érnek. Fejes Lőrinc, a Kötivízig kiskörei szakaszmérnöke avatta be a Heolt a beruházás részleteibe.

– A nagyműtárgyak életében időről időre rekonstrukciós munkákat kell elvégezni – tette hozzá. – Ez huszonöt-harminc évente ismétlődő feladat. A kiskörei vízlépcsőt 1973-ban helyezték üzembe, 2023-ban lesz ötvenéves. Az 1990-es évek elején már volt egy rekonstrukció, de az nem fejeződött be. Négy évvel ezelőtt egy sikeres pályázatnak köszönhetően elkezdődhetett a mostani beruházás.

Fejes Lőrinc elmondta, a vízlépcső jól karbantartott, köszönhetően az évente elvégzett revíziós munkáknak, mert ilyenkor a duzzasztómű öt nyílásából egyet-egyet minden évben felülvizsgáltak, javítottak, majd a hajózsilip következett, s ez a folyamat kezdődött elölről.

– Ám bekövetkezett egy műszaki-technikai korszakváltás, amely a duzzasztómű és a hajózsilip irányítástechnikai rendszerét érinti. Eddig az 1970-es évek technikai színvonalának megfelelő módon működtettük, ezt cseréltük számítógép-vezérlésű rendszerekre – sorolta.

Ellátták az öt duzzasztóműnyílás szegmenstábláinak korrózióvédelmét is. A­ mozgatóberendezéseket – a támcsapágyait, a hidraulikus munkahengereit, a tápegységeit – is kicserélték. Villamos és gépészeti berendezések újultak meg, azokat újabbakkal váltották fel. Részben megújult az üzemi híd útburkolata is.

– A hajózsilipen kétszer volt hajózási zárlat, ekkor cseréltük a szerelvényeket, felújítottuk a hullámtéri duzzasztómű elzárószerkezeteit. A hajózsilipet és a duzzasztóművet kiszolgáló síneken mozgó bakdaruk is korszerűbbek lettek – részletezte. – A projekt összköltsége több mint 4,5 milliárd forint volt.