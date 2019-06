A zene a hobbija, de hivatása a gyógyítás dr. Győri Imrének

Országosan elismert szaktekintély a gasztroenterológiában, közel fél évszázada gyógyít dr. Győri Imre. A Bugát Pál Kórházban és a Parádfürdői Állami Kórházban töltött évek után több mint hetvenévesen is aktív. Példaértékű munkájáért és a kultúráért végzett tevékenységéért vehette át a város legrangosabb elismerését, a Pro Civitate díjat.

– Hogyan kezdődött a pályafutása? Miért választotta e hivatást?

– Hatéves korom óta akartam gyógyítani. A drága nagymamám megbetegedett, én pedig kisgyerekként eldöntöttem, hogy orvos leszek, és meggyógyítom. Olyan erős volt ez az elhatározás, hogy mindvégig kitartottam emellett, pedig volt néhány olyan alkalom az életemben, amikor más útra is léphettem volna.

– Mi érdekelte volna, ha nem a gyógyítást választja?

– Valószínűleg muzsikus lettem volna, mert állítólag nagyon tehetséges voltam. Egy alkalommal a zongoratanárnőm nyomására még a Zeneművészeti Főiskola tanszékvezető professzora is meghallgatta a játékom, majd miután végeztem, csak annyit kérdezett: Szeretne -e muzsikus lenni? Én meg rávágtam, hogy nem, mert orvos akarok lenni. A zongoratanárom majdnem sírva fakadt, de a professzor azt mondta, ha nem akar a fiú zongorázni, nem lehet erőltetni. Ám sosem bántam meg, hogy nem a zene lett a kenyerem. Hobbiként nagyon szeretem, a Cantus Corvinus Vegyekarban évtizedekig aktívan énekeltem, de azt elképzelni sem tudom, hogy egész nap csak ezzel foglalkozzam. A házban jelentős helyet foglal el nagyszüleim zongorája, ami a péceli Fáy család kastélyából való, és mindig magammal vittem, ha költöztem.

– Már a nyugdíjas éveit tölti, mégis a kórházban találtuk.

– Meglehet, unatkoznék otthon, meg talán a feleségem is megunna. A viccet félretéve, szeretem a munkám és még bírom is. Előbb sebész akartam lenni, aztán gyerekorvos, végül a belgyógyászat mellett döntöttem. Azt mondta egy idősebb kollégám, ha a sztetoszkópot a nyakadba akasztod, belgyógyászként már orvos vagy bárhol, nem kell osztály, műtő, rögtön gyógyíthatsz.

– Péceliként miért a Mátrát választotta?

– Parádon kétszobás szolgálati lakás járt akkoriban az orvosnak. Közben megnősültem, ám fiatalként mozgalmasabb közegre vágytam, így gyakorlatra jelentkeztem Gyöngyösre. Parádfürdőn 1972-ben dr. Fülöp Lajos, a gimnázium egykori igazgatója volt a betegem. Ő mondogatta: Imre, neked Gyöngyösre kell jönni! A belgyógyászat szaktekintélye, dr. Kobulniczky Emil is hívott, így jöttem, maradtam is. A két­ezres évek elejéig dolgoztam itt. Amikor a kórházban tulajdonosváltások történtek, visszamentem a parádfürdői intézménybe. Összesen tizenegy évet töltöttem ott, a többit Gyöngyösön, de az autókázást meg lehet unni. A Bugát kórházban tárt karokkal vártak vissza 2016-ban. Hetvenéves korom fölött is szívesen járok be a mai napig, de csak hetente háromszor. Hárman végezzük az endoszkópos vizsgálatokat, ezek száma a kórházban évente körülbelül négyezer, de többre is volna igény. A megyében 1981-ben elsőként végeztem el a gasztroenterológiát. Már nem vállalok éjszakai ügyeletet, de ha kell, még helyettesítek.