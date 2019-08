A zeneoktatás feltételei is javulnak Egerben

Harminchat napirendi pontot tárgyalt szerdán az egri közgyűlés. Szó volt egyebek mellett a Farkas Ferenc Zeneiskola új innovációjáról, valamint a műanyagmentes július kampányról is.

A napirendek tárgyalása előtt ismét lehetett kérdezni, illetve jelzéseket tenni az egri rendőrkapitányság vezetőjéhez. Császár Zoltán (Független) arra hívta fel a figyelmet, hogy a Szarvas Gábor utcában egyre több az illegális parkolás. Habis László (Fidesz-KDNP) pedig a közelgő tanévkezdéssel kapcsolatban szólt. Arra kérte a főkapitányt, hogy segítsék a balesetmentes iskolakezdést.

Kovács József rendőr alezredes válaszában úgy fogalmazott, mindent megtesznek, hogy kiszűrjék a jogtalanul parkolókat, igyekeznek majd különös figyelemmel lenni az említett területre. Az iskolakezdéssel kapcsolatban elmondta, már nagy erőkkel készülnek erre, a lehető legnagyobb létszámmal a lehető legtöbb gyalogátkelőhelynél próbálnak majd jelen lenni.

Az első napirend a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása volt. Kovács Luca jegyző tagoknak dr. Holtzer Olivért, Csontosné Bodnár Gyöngyit valamint Vasné Ignácz Katalint javasolta, póttagoknak pedig dr. Bódis Károlyt és dr. Weisz Norbertet. A testület egyhangúlag jóváhagyta a jelölteket, akik ezután le is tették esküjüket.

Az ülésen szóba került a Deák Ferenc utcában pár éve bezárt ABC sorsa is. Habis László elmondta, a lakosság szempontjából fontos lenne, hogy az üzlet újra nyisson, mert a közelben nincs bevásárlásra lehetőség. Az egykori üzlet helyiségét már meg is vette az önkormányzattól az egyik hazai üzletlánc, fel is újították, ám mindeddig nem nyitottak meg, mert a társasházban élők nem támogatják, hogy az árufeltöltés az udvar felől történjen, ezért más megoldást kell találniuk. Egy ilyen lehetőség merült fel, az üzlethelyiség melletti, önkormányzati tulajdonú ingatlanból lehetne berakodni. Ám az használatban van. Az előterjesztés szerinti javaslat, hogy lehetőség szerint közös megegyezéssel szüntessék meg a használatban lévő ingatlan helyiségbérleti szerződését, amelyet a későbbiekben megvásárolhatna az üzletlánc, és megoldódna a berakodás problémája, újranyithatna az üzlet.

Több ellenzéki képviselő is jelezte, fontos lenne, hogy a bolt újranyisson, és legyen bevásárlási lehetősége a környéken élőknek, ám az önkormányzatnak nem szabadna beleavatkozni az ügybe, hagyni kéne, hogy a két fél egyezzen meg egymás között. Orosz Lászlóné (Fidesz-KDNP) úgy reagált, igyekeznek olyan megegyezést elősegíteni, ami mindkét félnek megfelel majd. A grémium megszavazta az előterjesztést.

A testület határozott az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola digitális szolfézsoktatást célzó projektjének támogatásától is, 3,5 millió forint értékben vásárolnak informatikai eszközöket az intézmény számára. Habis László elmondta, egy egri innovációról van szó, amely művészetoktatási kuriózumnak számít, az intézményben szeretnék megreformálni a szolfézsoktatást. Csak Egerben kétszáz diák zeneoktatásának feltételei javulhatnak ennek köszönhetően.