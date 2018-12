A zenész-patikus Boglárka életét végigkísérte a szakmája

A hevesi dr. Szilva ­Boglárka nyerte el az idei évben az Év Gyógyszerésze díjat. A méltatásában lendületes, ­lelkes munkájára hívták fel a figyelmet­, valamint példa­értékűnek tartják a betegekkel kapcsolatos gondozási tevékenységét.

A 39 éves gyógyszerész pályamunka-dolgozatának címe: A gyógyszerészi, gondozási lehetőségek és tapasztalatok a jelentős betegpopulációt érintő területeken. Ilyen például a cukorbetegség, s a magas vérnyomás is. Boglárka az esettanulmányban néhány ritkább esetet is megemlített, valamint saját betegei eseteiből is dolgozott – számoltunk be róla októberben.

– Nem tudtam, hogy a betegek jelöltek, meglepetésként ért – mondta a díjazott. – Egy kedves volt évfolyamtársam ötlete volt, hogy felterjeszt a díjra, hiszen úgy fogalmazott, hogy számukra, s a családja számára sokat segítek a gyógyszertárban. Részéről és a betegektől is hatalmas megtiszteltetés ez. Az oklevél mellett egy laptopot, valamint egy kortárs alkotótól egy bronz- és üvegkombinációból készült szobrot is hazavihettem.

A nyertes gyógyszerész korábban körülbelül tíz évig dolgozott a hevesi Megyecímer Patikában, októbertől pedig a kömlői gyógyszertárban áll a betegek szolgálatára.

Hozzátette, az új terep is ismerős számára, hiszen a szomszédban található szülőfaluja, Átány. A kezdetekről elárulta, rengeteget járt iskola után édesanyja munkahelyére, a hevesi patikába, valamint később diákmunkásként rendre ott töltötte a nyarat. Így már akkor megismerkedett az asszisztensi munkával, a mérlegek használatával, a kiméréssel.

Elmesélte, folyamatos visszajelzést kér a betegektől a terápiájukról, akár személyesen, akár telefonon. Előfordult olyan eset is, hogy ügyeletben, hajnalig, félóránként beszélgetett a pácienssel, mert nem csökkent a magas vérnyomása. Ezentúl próbálja folyamatosan fenntartani a bizalmat a betegekkel, de figyelni kell arra is, hogy ne legyen túl tolakodó velük szemben, hiszen ha nem alakul ki bennük bizalom, akkor nem tudja megfelelően kezelni a problémát.

Boglárkáról kiderült, hogy igazi zenész-patikus. Tíz éven át hegedült és 17 éves kora óta brácsázik. Jelenleg egy kamaracsoportban is játszik, rendezvényeken lépnek fel, s már külföldön is bemutatkoztak.

