A zsákutca kínálhat nyugodt menedéket Selypen

A lakók elsöprő többséggel arra kérik a képviselő-testületet, hogy zsákutcává alakítsák közvetlen lakóhelyüket. Így szeretnék elérni, hogy a forgalom ne tegye elviselhetetlenné a mindennapjaikat.

Ezt ne hagyja ki! A főpolgármesterre ráégett Gyurcsány

Utcafórumra gyűltek össze hétfőn a Gyár utca lakói. A huszonhárom ingatlan csaknem mindegyikéből jelen volt valaki, hogy közösen keressenek megoldást egy évek óta húzódó problémára, a házaik előtti forgalom mérsék­lésére.

A Lőrinci északi városrészében lévő utca a szomszédos Zagyvaszántóval, s utóbbi településen egy építőanyagokkal kereskedő cég is található. A vállalkozás megközelíthető a 21-es főút felől is, de onnan csak lakott területen – vagy valamelyik zagyvaszántói utcában, vagy a Gyár utcán át – lehet távozni. A Lőrinci vagy éppen Hatvan irányába tartók – köztük a nagy súlyú teherjárművek vezetői is – az utóbbi, legkézenfekvőbb megoldást választják, megkeserítve a lakók mindennapjait.

A fórumon arra keresték a választ, miként lehetne ezen változtatni. Felvetődött a Gyár utca egyirányúsítása, ami azonban nem szüntetné meg teljesen az áthaladást. A súlykorlátozásra – ami jelenleg is van –, illetve a behajtási engedélyhez kötött úthasználatra is érkeztek ellenérvek – főként, ami ezek számonkérhetőségét illeti –, mígnem szavazásra bocsátották a szóba jöhető lehetőségeket. A jelenlévők túlnyomó többsége szerint az utca zagyvaszántói végének a fizikai akadállyal való lezárása, valamint az utolsó épületnél egy forduló kialakítása, azaz zsákutca létrehozása lenne a legcélszerűbb, mert így tényleg csak az ott élők hajtanának be a területre.

Ezzel szemben ellenérveket – egy-két helybeli kivételével – főként zagyvaszántóiak fogalmaztak meg. Elsősorban azért, mert kerülőútra kényszerülnének, ha Selyp – vagy éppen a 21-es út – irányába kellene autózniuk. Igaz, mindez legfeljebb pár száz méteres kitérőt jelentene számukra, de tény, hogy az eddigi rutinmegoldást meggátolná a fizikai lezárás. Ami ugyanakkor zagyvaszántói utcákba terelné a teherforgalmat is. A selypiek szerint ezzel nincs semmi gond, mivel az építőipari vállalkozás is az utóbbi községbe fizeti az adóját.