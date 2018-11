Arany-, gyémánt-, vas- és kegyelmi lakodalmasokat ünnepeltek Abasáron.

Évek óta hagyomány, hogy az önkormányzat ünnepséggel, ajándékokkal és egy lagzis ebéddel köszönti az éppen 50., 60., 65., és 70. házassági évfordulójukat ünneplő párokat. A Saári Közösségi Ház adott otthon az eseménynek, ahol kilenc házaspár jelent meg és emlékezett közösen az eltelt évekre. Fülöp Imre és Fülöp Imréné 50. házassági évfordulójukat ünnepelték nyáron, azt mondták, a kölcsönös megértés a hosszú házasság titka.

– Mivel mindketten abasáriak vagyunk, így itt is találkoztunk. Két gyermekünk született és most már három nagy unokánk van. A bizalom a legfontosabb a kapcsolatban, hogy egymást megértve, kölcsönös elfogadással forduljunk a párunk felé – osztotta meg tapasztalatát Róza néni.

Czáka András és felesége is fél évszázada mondta ki a boldogító igent. Czáka Andrásné több cikluson keresztül képviselőként és alpolgármesterként is dolgozott a községben. Azt mesélte, kettőjük közül ő volt a közszereplő, a férje inkább a háttérből támogatta.

– Nagyon gyorsan és fiatalon házasodtunk össze. A megismerkedésünk után már egy évvel az oltár előtt álltunk, én 19 éves voltam. Két gyermekünk született. Szerintem nincs receptje a jó és hosszú házasságnak, mert valljuk be, nagyon sokan, nagyon sokszor elválhattak volna az évtizedek során. Akkoriban azonban nem volt divat a válás, mert bennünket másképp neveltek. Én a férjemet a mai napig „uramnak” szólítom. Azt gondolom, talán a tisztelet és az alkalmazkodás ami összetart – ecsetelte Czáka Andrásné.

Összesen tizennégy párt ünnepelt a közösség, a hiányzókat otthonukban köszönti fel a falu vezetése.

