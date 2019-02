Adományból kaptak új ágyakat az abasári idősotthon lakói

Hasznos programokkal színesítik a bent lakók mindennapjait.

A helyi önkormányzat közreműködésével egy külföldi adománynak köszönhetően olyan ­használati tárgyakat kapott a településen működő Integrált Szociális Intézmény, amelyek a bentlakásos otthonban élők mindennapjait segítik, az alapellátást fejlesztik.

– Korszerű és elektromos kórházi ágyakra cseréltük ki a régieket, s a berendezések igazán hasznosnak bizonyultak – közölte az intézmény vezetője.

Vámosné Szepes Katalin hozzátette, emellett az épület elavult nyílászáróit is folyamatosan felújítják, cserélik.

Megtudtuk: az idősotthonban jelenleg kilencven ellátottat gondoz és felügyel huszonkét szakember.

– Az egészségügyi ellátás, mentálhigiénés foglalkozás, rehabilitációs feladatok, valamint a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás is része a munkánknak, de ezeken túl is igyekszünk a lakóinknak hetente színes és hasznos programokat kínálni, most éppen farsangra készülnek a lakók – magyarázta a vezető hozzátéve, hogy jelenleg nincs több férőhely az intézményben, habár körülbelül ugyanennyien szeretnének bekerülni.