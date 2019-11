Advent első vasárnapján Anyupiac lesz Egerben

A Heves megyei Család és KarrierPONT szervezésében tizenöt kézműveskedő, gyermekét nevelő édesanya mutatja be portékáit a közönségnek.

Adventi „Anyupiacot” tartanak december elsején 9-15 óra között az egri Kracker udvarban. A Heves megyei Család és KarrierPONT szervezésében tizenöt kézműveskedő, gyermekét nevelő édesanya mutatja be portékáit a közönségnek. Ezen kívül lesznek családi programok, a gyerekek a Manooka Kávézóban kézműveskedhetnek és jótékonysági tombolát is rendeznek. Ennek bevételét Kovács Máté gyógyulására ajánlják föl, a résztvevők alkotásain kívül várják még a további felajánlásokat is.

Nagy Kata, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársa a pénteki sajtótájékoztatón elmondta, az augusztusi Anyupiac nagyon sikeres volt, a résztvevők rengeteg megrendelést kaptak, van, akinek már készlete sincs. Az adventi rendezvényen újabb szereplők is bemutatkoznak, lesznek karácsonyi és adventi dekorációk, lakberendezési tárgyak, játékok, babakellékek, mézeskalács is.

Ezen kívül várják a gyerekeket azért is, mert a Mikulás unokaöccse gyűjti majd a helyszínen a leírt, vagy lerajzolt kívánságokat, amelyeket továbbít majd nagybátyjának.