Agresszív aligátorteknőssel gyűlt meg a horgászok baja az M3-as közelében

Agresszív aligátorteknőssel találkoztak a horgászok Mogyoródnál, egy kis horgásztónál. Az állat ártalmatlanításához végül az ország egyetlen vadállatbefogóját hívták – számolt be róla a Pecaverzum. Both Zoltán elmondta, az elmúlt hat évben ez volt a tizennyolcadik aligátorteknős, amihez riasztották. Inváziós fajról van szó, mely csatornafedél-nagyságúra is megnőhet, ráadásul mindenre támad.

Mint megtudtuk, éppen elkészült a vacsorája Both Zoltánnak csütörtökön este, amikor riasztást kapott. „Kilenckor hívtak, otthon ültem klottgatyában, kész lett a csirkém, vacsorázni, majd aludni terveztem, már a mesét is bekapcsoltam, és erre csörög a telefonom, hogy Mogyoródnál, az M3-as autópálya mellett egy kis tóból egy aligátorteknőst fogtak. Fényképet is küldtek, és tényleg az volt rajta” – nyilatkozta a Pecaverzumnak Magyarország egyetlen vadállatbefogója.

Fotót vagy videót azért szokott ilyenkor kérni, mert sokszor előfordul, hogy téves riasztást kap. Bármikor el lehet érni, éjjel-nappal be van kapcsolva a telefonja. „Sokan az egyszerű mocsári teknősre is azt hiszik, hogy aligátorteknős. De ez tényleg az volt. Pecások hálóval kifogták, de agresszívvé vált, így segítséget kértek.”

Both Zoltánt a Segítő Angyalok vitte a helyszínre éjszaka. „Végül hordóba tették, de akkor már harapott volna mindenfelé, nem tudtak vele mit csinálni. Ez inváziós faj, rendkívül agresszív tud lenni. Ami mozog, mindenre ráharap, nincs ellenfele, akár csatornafedél-nagyságúra is megnőhet” – indokolta, hogy miben rejlik igazi veszélyessége.

A vadállatbefogónak az elmúlt hat évben már tizennyolc aligátorteknőssel akadt dolga. A mostani a Fővárosi Állatkertbe került.

A veszélyes állat tartását korábban nem kötötték engedélyhez, ma azonban már igen. Ettől függetlenül még sok helyen élhetnek aligátorteknősök Magyarországon. Ezeket általában – hasonlóan a Hévízi-kifolyóban élő egzotikus halakhoz – felelőtlen akvaristák helyezik a vizekbe, mert megunják vagy pedig megnő, és elkezdenek félni tőle.