Akadálymentes a nemzeti konzultáció

A siketek és nagyothallók, valamint a vak és gyengénlátó honfitársaink is ki tudják tölteni a konzultációt, hiszen az az ő kérésük és szakmai javaslatuk alapján az akadálymentes lett.

„Magyarország Kormánya nemzetközileg is egyedülálló módon két választás között megkérdezi az emberek véleményét a számunkra fontos kérdésekben. Ez a nemzeti konzultáció, így van ez most is a járványt követő élet fontos döntéseivel kapcsolatban. Az a törekvésünk, hogy aki akar, az részt tudjon venni ebben a nemzeti konzultációban, el tudja mondani a véleményét. Ezért különösen figyelünk a speciális igényű embertársainkra, ilyen módon mind a vakok és gyengénlátók, mind pedig a siketek és nagyothallók részére akadálymentesítettük a nemzeti konzultációs felületet, az ő kérésükre és az ő szakmai javaslatuk alapján. Ilyen módon mind a siketek és nagyothallók, mind pedig a vak és gyengénlátó honfitársaink részt tudnak venni a nemzeti konzultációban, ők is el tudják mondani a véleményüket” – jelentette be Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott Facebook- oldalán vasárnap reggel.

Mint arról a Metropol beszámolt, az érintett szervezetek képviselői örömüknek adtak hangot a bejelentés kapcsán. „Magyarország kormányának köszönhetően ismételten akadálymentes formában készült el a nemzeti konzultáció kérdőíve. A postai kézbesítés útján én is megkaptam a kérdőívet, de látássérült személyként nem tudom kitölteni, ezért felkerestem a nemzeti konzultáció online felületét. Örömmel tapasztaltam, hogy a kérdőív ismételten akadálymentes, és ezt látássérült személy önállóan ki tudja tölteni. Ez lehetővé tette azt, hogy én is önállóan részt vehessek a nemzeti konzultáció folyamatában.” – magyarázta Nagy Sándor a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Elnöke.

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége szakmai segítséget is nyújtott a fejlesztésben. „Örömmel tapasztaltam, hogy a magyar siketek és nagyothallók a korábbi nemzeti konzultációk során is már aktívan kinyilvánították a véleményüket. Elsőre mindenki azt gondolná, hogy számunkra ez egyszerű, hiszen írni és olvasni tudunk, könnyen ki lehet tölteni egy kérdőívet. A helyzet azonban ennél összetettebb. Azoknak a siketeknek és nagyothallóknak, akik jelnyelven kommunikálnak, célszerűbb, ha egyből anyanyelvükön, magyar jelnyelven jutnak hozzá az információkhoz. Így annak tartalma érthetőbb, egyértelműbb számukra.” -fejtette ki Kósa Ádám az Európai Parlament első siket képviselője, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége elnöke.