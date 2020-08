Akadnak kérdések a gyöngyösi helyi járatú buszok ügyében

A gyöngyösi képviselő-testület legutóbbi ülésén kitűnt, a várost talán leginkább foglalkoztató kérdés jelenleg a helyi járatú buszok közlekedése. Az ügyben továbbra is sok a kérdőjel, a képviselők zárt tárgyaláson fejezték be az erről megkezdett vitát.

A kezdő napirendi pont a térfigyelő kamerák ügye volt. Elhangzott, a város több pontján igény van újabbakra, illetve a meglévők alkalmasabb helyre szerelésére.

– A kamerák helyét azokban a gócpontokban jelölték ki, ahol a legrosszabb a helyzet az illegális szemétlerakás, és a bűncselekmények szempontjából. Az új igények alapján van lehetőség a kamerák helyzetének változására. Új pontok is bevonhatók a rendszerbe, mert az adatrögzítés már közvetlenül a szerverhez kapcsolódik, így még fel is gyorsult a rendszer – tájékoztatta a testületet Ferenczy Dániel a Városrendészet vezetője.

A mobilkamerákkal kapcsolatban zárt ülésen dönt majd a testület.

Orvosi ügyelet, feszített munkában

Az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás működésének első évét méltatta a testület. Elhangzott, kilenc orvos végzi a munkát, amivel ellátható az ügyelet, de feszített a munka. Különösen igaz volt ez a tavaszi, járvány sújtotta helyzetben. A karantén időszaka előre nem kalkulálható többletköltséghez is vezetett. Megállapították az ügyelet saját ellenőrző szervei, és az évi rendes belső ellenőrzés is igazolta ennek jogosságát, így a költség megtérítésről döntött a testület.

Demens otthon

A demencia nem csak aggkori betegség, már hatvan évesen is jelentkezhet, erre is megoldást kerestek. A beteg huszonnégy órás ellátást igényel, és ez óriási teher a családnak. Egy hozzátartozó kiesik a munka világából, ráadásul adott esetben a szomszédokat is zavarhatja a beteg viselkedése. Erre lehet megoldás a demens betegek ellátásának kiszélesítése. Az ülésen elhangzottak szerint a Visonta úti idősotthon korlátozottan képes erre, bővítése költséges. A betegek huszonnégy órás ellátásához a régi kórházépület alkalmas lehetne, de az nem a város tulajdona. A megfelelő helyszín egy volt szállodaépület lehet, mert egyszerű az átalakítása, és amely központi helyen van nagy parkolóval, állapították meg. Lift építése szükséges még, az ügyben október-november körül várhatóak újabb fejlemények.

A munkacsarnok üzemeltetése

Napirendre került az is, hogy az úgynevezett munkacsarnok építése a kézilabda klub által elnyert pályázat segítségével valósul meg, amelyhez az önerőt legnagyobb részben a gyöngyösi önkormányzat biztosította. Ez bemelegítőhelyként szolgálja a sportolókat. A létesítmény szabad kapacitását azonban, a tervek szerint a város használhatná ki.

– Nem lenne jó, ha vita alakulna ki a város és a sportklub között, mint arra másutt van példa. Fontos, hogy a lakosság száz százalékban élvezhesse a csarnok nyújtotta sportolási lehetőségeket, s ne zárjon be túl korán. Ezen kívül az iskolák is használhassák testnevelés órák megtartására. Ezt a legbiztosabban úgy érhetjük el, ha a Sportfólió Kft. üzemelteti a létesítményt. Elvileg elvállalhatnák a kézilabdázók is, de ehhez jövőre pályázniuk kell erre. Ez könnyítést jelentene a büdzsének is – szögezte le Hiesz György polgármester.

Gyorssegély a lakástűzhöz

A testületi ülésen a Lokodi úti lakástűz kapcsán téma volt, hogy új támogatási formára lesz szükség, a gyorssegély elnyerését egységesíteni kel a jövőben. A szabályozás fontos része lehet, hogy csak a lakásbiztosítással rendelkező károsultak lesznek rá jogosultak. A gyöngyösi testület munkája ezután zárt üléssel folytatódott.