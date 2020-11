Akár 50 ezer forinttal is büntethetők az engedély nélküli árusok Egerben

Visszatérő jelenség, hogy a városok egyes részein olcsó holmik eladásával szólítják le a járókelőket a táskából árusítók, de tevékenységük nem megengedett.

Aki gyakrabban jár az egri autóbusz-állomás környékén, viszonylag gyakran találkozik táskából árusító személyekkel, akik olykor finoman, máskor erélyesebben próbálják meggyőzni a járókelőt az alkalmi vételről. A jelenség miatt megkerestük az egri önkormányzatot is, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk, e jelenség a városban viszonylag ritkán fordul elő, s akkor is inkább ünnepnapok környékén jellemző. A helyhatóság sajtóreferense elmondta, a közterületi értékesítésnek számos változatával találkoznak a mindennapi munka során. Vannak olyan kereskedelmi jellegű kitelepülési formák, melyek a szükséges engedélyek birtokában a város egyes közterületein történnek.

Szalay Andrea, az egri önkormányzat sajtóreferense példaként említette, ilyen az alkalmi árusítás vagy az üzlet előtti kitelepülés. S vannak olyanok is, amelyek nem engedélyezhetőek. Egy önkormányzati rendelet szerint ilyennek minősül a területi elv alapján megállapított I-es körzetben lévő közterületeken a mozgó adománygyűjtés, a koldulás, a kézből árusítás és a közterületi szolgáltató tevékenység. Mint fogalmazott, a táskából értékesítés alapvetően a kézből árusítással megegyező tevékenység, s mint ilyen, nem engedélyezhető. Tapasztalataik szerint jellemzően a belváros területén – piac, sétálóutca – és a nagyobb áruházak parkolóiban jelennek meg a táskából árusítók.

Úgy folytatta, ilyen esetekben – a közterületeken – a rendőrség és a közterület-felügyelet jogosult eljárni a megfelelő intézkedések meghozatalával. Így például felszólítják az illetőt az értékesítés megszüntetésére, valamint közösségellenes rendelet alapján helyszíni bírságot is kiszabhatnak rá. Megtudtuk, illegális árusítók miatt a közterület-felügyelet munkatársainak az elmúlt fél évben nem kellett intézkedniük. Eger utcáin, terein ugyanakkor hetven kamera üzemel, melyekkel folyamatosan nyomon tudják követni akár a táskából árusítók jelenlétét is. Hozzátette, a mostani jelzés nyomán a közterület-felügyelet munkatársai megteszik a szükséges lépéseket: ellenőrzik e területet, s tettenérésen ötezertől ötvenezer forintig terjedő bírságot is kiszabhatnak.

Gyöngyösön is létező problémáról van szó, előfordul engedély nélküli árusítás közterületen. A helyi Városrendészeti Igazgatóság vezetője lapunkat arról tájékoztatta, a közterület-felügyelők jogosultak helyszíni bírság kiszabására, ha tetten érnek valakit e cselekedeten. Ferenczy Dániel elmondta, munkatársaiknak idén már többször sikerült fülön csípni illegálisan árusító személyeket. Szavai szerint általánosságban a térfigyelő kamerák kiválóak az esetek erőteljesebb bizonyíthatóságához, valamint az utólagos felderítésekhez. Ez ügyben azonban – konkrét esetekben – nem volt szükség a felvételek felhasználására. Aláhúzta, a legális közterületi értékesítés feltétele a tulajdonos hozzájárulása, ennek hiányában szabálysértés valósul meg, ami ötezertől ötvenezer forintig bírságolható.