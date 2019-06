Akár napelemparkot is telepíthetnének az egykori cementgyár helyére

Az önkormányzatok kutatják annak lehetőségeit, miként hasznosíthatnák az egykori, Zagyvaszántó és Lőrinci selypi városrészének a határán található cementgyár területét. Felvetődött, hogy napelempark létesülhetne itt.

Pár éve parlagon hever az egykori cementgyár épületeinek helye. Csupán néhány rom – a hajdani ifjúsági klub, egy trafóház-szerűség és az eternitcsövek értékesítését helyenként még ma is hirdető kerítésmaradvány – emlékeztet arra, hogy valaha itt termelőüzem működött. A házak közötti hatalmas területet lassan elfoglalja a gaz.

A gyárban 2005-ben állt le a termelés, néhány éve pedig elbontották az objektumot. Ezt követően az azbeszttel szennyezett veszélyes anyagot állami segítséggel elszállították, ám az eternitelemek alapanyaga akár 30 évig is lappanghat az emberi szervezetben, mielőtt kifejtené végzetes hatását. Márpedig ebben a gyárban az 1970-es évek eleje óta alkalmazták azt a technológiát – sokáig elégtelen védelem mellett –, ami immár bizonyítottan szedi áldozatait.

Az üzem területe Zagyvaszántó és Lőrinci selypi városrészének a határán található. A hasznosítására számos ötlet született már, ám eddig egyiket sem sikerült megvalósítani. Pedig mindkét település illetékesei több okból is fontosnak tartanák, hogy a köz javát szolgálja a hely. Egyrészt a nem éppen szívderítő látvány megszüntetése miatt, másfelől pedig, hogy demonstrálják: igenis van jövője az iparmedence már-már veszteségként „leírt” ezen szegletének. Talán utóbbi gondolat szülte az olyan elképzeléseket is, mint például, hogy épüljön a gyár helyén sportcsarnok, vagy létesítsenek parkot sétányokkal és tavacskákkal. Bármilyen javaslat született is, arra mindig figyelemmel kellett lenni, hogy lehetőleg ne bolygassák a talajt, hiszen az esetlegesen még itt maradt azbeszt akkor a legkevésbé veszélyes, ha a láthatatlan szálak nem kerülnek a levegőbe.

A napokban érdekes kezdeményezésről kaptunk hírt. Fekete László zagyvaszántói polgármester közölte: felvetődött, hogy napelemparkot létesíthetnek a helyszínen. Ennek az anyagi hasznán túl számos előnye volna: például a kulturált környezet, s az, hogy végre igazi gazdája lenne az amúgy állami tulajdonú ingatlannak. A polgármester elmondta: a javaslatot első lépésben nem utasították el, ami nem azt jelenti, hogy biztosan meg is valósul – utóbbihoz még számos döntésre szükség van –, viszont azt sem, hogy kapásból lesöpörték az asztalról a terveket. A kapcsolattartással Fekete Lászlót bízták meg.

Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője elmondta: az elképzelésekről már többször tárgyalt a Magyar Villamos Művek vezetőivel, s megpróbálja elérni, hogy támogassák a terveket. Egyelőre azonban még annyira a kezdeti szakasznál tart az ügy, hogy konkrétumokról nem időszerű beszélni. Az azonban méltányolandó, hogy a két érintett önkormányzat összefogva keresi a megoldást – tette hozzá.