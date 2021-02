Akár százezer forint is visszaigényelhető a tavalyi adóévből

Hamarosan eljön az adóbevallások időszaka, március 15-től elérhetőek lesznek a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) által készített tervezetek, melyek sokszor kiegészítésre szorulhatnak, ugyanis adóvisszaigénylésről mindenkinek magának kell gondoskodnia.

A NAV idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azok személyi jövedelmadó-bevallás tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik, legyen munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély, egyéni vállalkozó. Mindezt ügyfélkapun keresztül meg lehet tekinteni, aki pedig nem rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, az SMS-ben, a NAV honlapján vagy személyesen is kérheti a tervezet kipostázását. Ám nem szabad elfelejteni, hogy többféle adóvisszatérítés létezik és érdemes utána nézni a jogosultságnak.

A NAV tájékoztatása szerint, ha valakinek több, személyi jövedelemadót, illetve adóalapot csökkentő kedvezmény is jár, meghatározott sorrendben kell azokat érvényesíteni, először a négy vagy több gyermeket nevelő anyákét, aztán a személyi kedvezményt, következőnek az első házasokét és legvégül a családét.

Egy anya akkor válhat adómentessé, ha négy vagy több gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülőjeként családi pótlékra jogosult, vagy a jogosultság legalább 12 éven keresztül fennállt. A személyi kedvezményt továbbra is az veheti igénybe, aki súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségben szenved, amelyről orvosi igazolással rendelkezik, valamint rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

Ők havi 8 ezer 400 forintot, egy évre tehát 100 ezer 800 forintot tudnak visszaigényelni, ha egész évben volt keresetük. Rengeteg tartós betegnek lehet ez az összeg is segítség, gluténérzékenyeknek, laktóz intoleranciában szenvedőknek, hallás károsodással élőknek, továbbá látásszervi betegségek esetén, emésztőszervi rendellenességeknél vagy egyes daganatos betegségeknél. A lista hosszú, de a NAV oldalán érdemes átböngészni. Ha pedig valaki korábban betegedett meg és erről van szakorvos által kiállított papírja, de a kedvezményről most értesült, akkor öt évre visszamenőleg is igényelheti a befizetett személyi jövedelem után.

– Nem egy hatalmas összeg, de sok segítséget jelent ez a kicsit több mint százezer forint, hiszen nagyon drágák a gluténmentes termékek, egy fél kiló kenyér akár 1700 forint is lehet, egy zsemléért pedig háromszáz forintot is elkérnek – mesélte portálunknak az egri gluténérzékeny fiatalember. – Sokan otthon sütik a pékárukat, de egy kiló liszt is ezer forint körül van. Az orvosom nem tájékoztatott erről a lehetőségről, egy közösségi oldal csoportjában olvastam, hogy számunkra is elérhető a visszaigénylés, így én is öt évre visszamenőleg megigényeltem és egy hónap múlva már a számlámon volt az összeg.