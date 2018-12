Aki akar, dolgozhat, még ha ingázni is kell a magasabb bérért

Az utóbbi időkben sokan panaszkodnak arra, hogy nem találnak megfelelő munkaerőt. Így van ez még azokon a településeken is, ahol korábban a legtöbb ember szinte csak a közfoglalkoztatásban tudott elhelyezkedni.

A Heol körkérdésére hamar megdőlt az az előzetes feltételezés, hogy a térség munkaerőpiacán továbbra is a közfoglalkoztatás a meghatározó. Morvai János, Kál polgármestere szerint éppen az ellenkezője igaz, mindenhol munkaerőhiány van, embert keresnek.

– Nálunk a legnagyobb munkáltatók arról panaszkodnak, hogy nem találnak megfelelően képzett munkaerőt. Történik ez úgy, hogy elég jelentősen mentek felfelé a bérek az elmúlt időszakban. Az autópálya, a vasút miatt az emberek könnyebben el tudnak járni más helyekre is. Nálunk például most a hivatalból ment el egy kolléga Miskolcra dolgozni – mondta a faluvezető. Szavai szerint ma már tényleg csak az nem dolgozik, aki nem is akar. Hozzájuk Kálba is járnak nagyon sokan.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Működik például két varrodánk is. A hivatal épületében, pont az én irodám fölött van az egyik, dolgozik ott vagy húsz hölgy. Sokan járnak hozzánk, de még többen járnak el – jegyezte meg.

Wingendorf János szerint Aldebrőn nincsenek elhelyezkedési gondok. A polgármester csak egy-két emberről tud, aki – egészségügyi gondok miatt – nem tud munkát vállalni. Szavai szerint már közmunkásokat is Kápolnáról kell toborozni, mert nincs szabad ember. Úgy látja, aki munkaképes korú, és dolgozni akar, az biztosan tud is. Ha nem is a környéken, de 20–30 kilométeres körzetben biztosan. – Itt van Visonta, de Egerbe is járnak be. Helyben inkább kisebb munkaadókról beszélhetünk, jó nevű borászatokról, de az önkormányzat is elég sok embert foglalkoztat az iskolában, az óvodában, az egészségügyben – tette hozzá.

Tóthné Szabó Anita, Mezőtárkány polgármestere szerint helyben még mindig az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató. A közmunkaprogram náluk majdnem minden regisztrált álláskeresőnek munkát tud kínálni. Most 75 ember dolgozik, de 193-an is voltak már. Százhúsz ember azóta el tudott helyezkedni. Szerinte ez tendenciózus, tehát egyre fogy a közfoglalkoztatottak száma.

– Lehet, hogy kicsit messzire kell utazni, mert például Jászfényszarura is járnak dolgozni, de a maklári Bosch is nagyon sok munkavállalót felszív – mondta Mezőtárkány első embere.

– Egerfarmoson nem nagyon találhatóak olyan vállalkozók, akik tudnának foglalkoztatni embereket, legfeljebb saját magukat. A környéken persze vannak. Mezőszemerén például egy növénytermesztő kft. Füzesabonyban is vannak nagyobb cégek, vagy Mezőkövesden egyebek között a fürdőben, szállodákban vállalnak munkát a környékbeliek – mondta Petrik László polgármester.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS