Aki teheti, az idén is pályázik zártkerti fejlesztésre az egri térségben

A hagyományos gazdálkodás újraindítása a célja a zártkertek megújítását célzó programnak, amelyre néhány hete ismét lehet pályázni. Az előző körben számos térségbeli település is nyert forrást. Megkérdeztük, hol mit sikerült ebből megvalósítani.

Legutóbb négy környékbeli település, Egerbakta, Ostoros, Szarvaskő és Verpelét nyert, s összesen negyvenmillió forintból fejleszthették a zártkertjeiket, valamint az oda vezető utakat.

Szarvaskőben két önkormányzati zártkertet hoztak rendbe, és a hozzájuk vezető utat is korszerűsítették. Szabóné Balla Marianna polgármester elmondta, az egyik telekre csipkebogyót telepítettek, ez egy-két éven belül remélhetőleg már termést is hoz, a gyümölcsből a későbbiekben a helység egyik nevezetessége, csipkebogyólekvár készül. A másik kert almás volt, ezt mindenképpen meg szerették volna menteni, kitakarították, a termőképtelen fákat kivágták és új csemetéket ültettek. Mindkét telket új kerítéssel vették körbe, és az áramot is bevezették. A község vezetője hozzátette, jelenleg önkéntesek gondozzák a kerteket, de a jövőbeli tervek között szerepel, hogy iskolai csoportok tankertjei is lehetnének. Mint mondta, a többi telek nagy részét rendben tartják a tulajok, sőt, egyre többen költöznek ki a zártkertekbe épített ingatlanokba.

Verpeléten útfelújításra nyertek forrást, a zártkertekhez vezető út nagyjából felét tudták rendbe tenni.

– Az említett útszakasz nagyon rossz állapotban volt, eső idején előfordult, hogy csak traktorral vagy terepjáróval lehetett rajta közlekedni. Sajnos, a forrás csak az út felének a felújítására volt elég, de ha lesz rá lehetőség, szeretnénk ismét pályázni és korszerűsíteni a maradék részt is. Jelenleg hat-nyolc telket gondoznak, abban bízunk, hogy ha javulnak a közlekedési feltételek, többen mennének ki a telkükre kertészkedni – számolt be lapunknak Farkas Sándor városvezető.

Ostoroson szintén útfelújításra kaptak pénzt, a tó felé vezető utat állították helyre kilencmillió forintból, egymillióból pedig áramot vezettek be a zártkertekhez. Böjt László polgármester szavai szerint a kertek tulajdonosai azóta is hálálkodnak, mivel sokkal könnyebb lett a telkek megközelítése. Hozzátette, az új kiírásra is szerettek volna pályázni, de most a Pajdos-dűlői utat akarták rendbe hozni, ám ez már nem felel meg a kiírásnak. Utat hoztak rendbe az egerbaktai zártkerteknél is, emellett egy kilométeren vadkárelhárító kerítést állítottak fel, mivel sok kárt okoztak az állatok a telkeken.