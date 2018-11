Akinek kerti kútja van, érdeklődjön!

A hatályos jogszabály a korábban jogszerűtlenül létrehozott kutaknál bírságmentességet ad, ha azokat idén december 31-ig bejelentik.

Szó van arról, hogy ezt a határidőt két évvel kitolnák, ám ezt a javaslatot még nem fogadta el az országgyűlés. Portálunk által megkérdezett jegyzők azt mondják, mindenképpen érdemes őket ez év végéig felkeresni, s a hivatalokban már rendelkezésre álló formanyomtatványt kitölteni.

Mivel az 1992 előtt fúrt kutak létesítéséhez nem volt szükség engedélyre, ezért ezeknél üzemeltetési engedélyt kell beszerezni, és nem kell bírságtól tartani. A büntetés azokat fenyegeti, akik 1992 után fúrattak bejelentés nélkül kutakat, ezek számára írja elő a törvény a fennmaradási engedélyeket és helyez kilátásba büntetést. Ez alól mentesülhetnek azok, akik ez év végéig bejelentik kútjaikat. Ha a benyújtott módosítást megszavazza a parlament, akkor még két évig meg lehet úszni a bírságot.

Kérdés természetesen továbbra is az, hogy mi lesz a benyújtott adatlapok után. Az már biztos, hogy ezeket hitelesítenie kell egy megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szakembernek, aki lehet vízügyi mérnök, hidrológus, geológus vagy kútfúró mester.

A szakértő várhatóan a helyszínen is megvizsgálja a kutat. Ez a procedúra pénzbe kerül, méghozzá több tízezer forintba. Ezt az összeget azonban nem egyik napról a másikra kell előteremteni, hiszen egyelőre újabb jogszabály-módosításra várakozhatunk. Tanácsunk tehát a bizonytalanoknak: fáradjanak be a jegyzőhöz.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock