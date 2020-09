Aláírásokat gyűjtöttek a száguldozó motorosok ellen Észak-Hevesben

Újabb szakaszba lépett a motorosokat 24-es főútról való kitiltását megcélzó parádsasvári kezdeményezés. A napokban átadták a rendőrségnek azokat az aláírásgyűjtő íveket, amelyek a nagyobb szigort szorgalmazzák.

A parádsasváriak kezdeményezésére három faluban – Parádon, Bodonyban és Sasváron – gyűjtöttek aláírásokat annak érdekében, hogy szigorúbb szabályokat alkalmazzanak a térségben szabálytalanul száguldozó motorosok ellen. Az íveket a napokban juttatták el az Egri Rendőrfőkapitánynak, aki támogatásáról biztosította az ügy képviselőit.

Minderről Holló Henrik számolt be portálunknak, aki érdeklődésünkre elmondta, hogy augusztusban kezdtek hozzá az aláírások gyűjtéséhez, miután a nyáron szinte semmit nem változott a helyzet a környéken. – A hét végeken a mai napig rendre felbukkannak azok a motorosok, akik iszonyatos hangerővel száguldoznak a veszélyes útszakaszon – mondta.

– Évek óta próbálunk megoldást találni a lakosság kérésére, ám átütő eredményt nem sikerült elérni. A múlt hét végén is volt baleset. Hangsúlyozni szeretném, nem a szabályokat betartó, szelíd motorosokkal van bajunk, hanem azokkal, akik abból űznek sportot, hogy 160-as sebességgel, fülszaggató hangerővel, egymás után, negyvenszer teszik meg a veszélyes szakaszt, s ezzel dicsekszenek egymás között. Ha legalább egy 50 km/órás sebességkorlátozó tábla kikerülhetne, már talán az is segíthetne. Eddig azonban minden törekvésünk hiábavalónak bizonyult. Évek óta minden fórumon szorgalmazom, hogy történjék végre valami, mivel addig élhetetlen marad az üdülőfalu. Azt már csak mellékesen jegyzem meg, hogy a természetvédők is határozottabban léphetnének fel. A közeli erdőkben élő vadakat éppúgy riasztja a jelenség, mint az itt élőket. Tájvédelmi körzetről beszélünk, ideje lenne a cselekvésnek – zárta gondolatait a falu első embere.

Az aláírásgyűjtésről szóló hírt a község hivatalos oldalán is megosztotta, amire özönlöttek a hozzászólások. Akadt olyan kommentelő, aki azt javasolta, költözzenek el az aláírók, ha nem tetszik nekik a zaj. A többség azonban megálljt parancsolna a renitenseknek.

Áprilisban már egyszer beszámoltunk arról, hogy Mátrában minden tavasszal felmerül a gond, miként lehetne megfékezni a szabadba kirajzó motorosokat. Parádon és Parádsasváron húsvétkor is betelt a pohár. A lakosok akkor azt kérdezték, a kétkerekűekkel közlekedőkre nem vonatkoznak a szabályok? Ők vajon miért nem maradtak otthon, amikor mindenkit erre kértek?

Egy parádsasvári lakos nem sokkal később az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához fordult írásos panasszal, amelyet eljuttatott a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez, s a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez is. Közérdekű bejelentése a 24-es főút motoros túlkapásairól, a főút jogellenes használatáról szólt.

Tény, az érintett szakaszon a rendőrség is többször ellenőrizett és szankcionált a nyár folyamán. Ez azonban láthatóan nem rettentette el a szabálytalan motorosokat. Mostantól nem csak a Parádsasváron élők, hanem a bodonyiak és a parádiak is határozottabb fellépést sürgetnek. Abban bíznak, hogy végre valaki meghallja kérésüket.