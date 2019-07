Alapbéremelés a betegágy mellett dolgozóknak

Július 1-től országosan nyolc százalékkal emelkedik az egészségügyi szakdolgozók és a védőnők alapbére. A megye kórházait kérdeztük, hogy az emelés hogyan hat az intézményekre, mennyivel többet visznek haza például a betegágy mellett dolgozó nővérek.

A Markhot Ferenc kórház is a kormányrendelet alapján hajtja végre július elsejétől az egészségügyi szakdolgozók és egyes egészségügyben dolgozók – például biológus, vegyész – illetményének növelését. Ez viszont nem vonatkozik az orvosokra.

Az egri intézményben a jelenlegi bérrendezés 860 dolgozót érint, ez fejenként bruttó 15 ezer és 30 ezer forint közötti összeg. Átlagosan körülbelül 22 ezer forinttal vihetnek haza többet az érintettek, havi átlagot tekintve ez összesen plusz 18 millió 920 ezer forint emelés, melynek fedezete központi forrás – ismertette Szegedi Erzsébet, a Markhot Ferenc kórház sajtóreferense. Úgy tájékoztatott, hogy országosan is egyedülálló béremelés történt az egri kórházban, ahol a tavaly, illetve idén májustól is volt ilyen intézkedés, ehhez adódik hozzá most a júliustól érvényes.

A biztonságos betegellátás feltételeinek biztosítása érdekében már 2018-ban kiemelt bérrendezést hajtott végre a Markhot kórház. A kötelező emelésen túl saját forrásból pluszbérhez jutottak a kiszolgálóterületeken dolgozók, így megszűnt az ágazaton belüli bérfeszültség. Ez a gazdasági, műszaki, élelmezési, üzemfenntartási, takarítói munkát végzőket érintette. A megyei kórház az említett intézkedések havonta 9 és fél millió forintra rúgó fedezetét saját forrásából biztosította.

– Idén májustól a betegellátást kiszolgáló területek munkatársai körében ismét tudott emelni a fizetéseken a kórház. Ez az egészségügyben dolgozó közalkalmazottakat érintette. Eszerint 282 egészségügyben dolgozó illetménye emelkedett, átlagosan ­bruttó 13 ezer négyszáz forinttal. Mindezt indokolta, hogy nem csak a szakdolgozóknál érzékelhető a hiány. A nem egészségügyi szakmunka területén is országos szakemberhiány van, ugyanakkor a műszaki osztály, élelmezés, takarítás, pénzügy, munkaügy terén dolgozók munkájára is szükség van a biztonságos betegellátás fenntartásához – közölte a megyei intézmény.

Hozzátették, minden évben emelkedett az ápolók fizetése, ez havi szinten a munkatársak számára több tízezer forint pluszt jelent. A bérrendezésnek köszönhetően érezhető az intézkedések munkahelymegtartó hatása.

A gyöngyösi Bugát Pál Kórház főigazgatója, Weisz Péter azt nyilatkozta: intézményükben minden feltétel adott a biztonságos és színvonalas működéshez, azonban mindez az itt dolgozók elhivatott munkája és kitartása nélkül nem sokat érne. – A júliusi béremelés kórházunkban 360 munkatársat érint. Ennek révén az úgynevezett ágy mellet dolgozó ápolók átlagos bére 17 ezer forinttal nőtt havonta. A diplomás ápolók, illetve a diplomával vezető feladatot ellátó szakdolgozók, szakasszisztensek átlagos béremelkedése 24 ezer 305 forint minden hónapban – tudatta.

Dr. Stankovics Éva, a hatvani Albert Schweitzer Kórház főigazgatója közölte, intézményünkben a jelenlegi béremelés 378 szakdolgozó kollégát érint. Ennek mértéke 11 ezer 400 forinttól 29 ezer 600 forintig terjed, mely függ az adott dolgozó besorolásától is. Az ápolók esetében például 13 ezer 900 és 22 ezer 800 forint közötti lesz a béremelés mértéke, a diplomás ápolóknál 19 ezer és 29 ezer 600 forint közötti. Többet vihetnek haza a betegszállító kollégák is, náluk 11 ezer 400 és 13 ezer 600 forint közötti összeggel nő az alapbér, s ezzel együtt a pótlékalap is. A jelenlegi bérrendezés az orvos kollégákat nem érinti – erősítette meg.

– Utoljára tavaly január elsejétől módosult az egészségügyi dolgozók bére, akkor is 8 százalékkal lett több az alapbér, s ez magával vonta a pótlékalapot is. Az egészségügyi dolgozókat érintő intézkedés segíti a munkaerő megtartását. A folyamatosan emelkedő bérekkel nemcsak könnyebb megtartani a szakdolgozókat, orvosokat hanem jövőképet is tudunk nyújtani a frissen végzett kollégáknak. Intézményünk mindent megtesz azért, hogy nálunk maradjanak a már meglévő dolgozóink, s feltöltsük hiányszakmás területeken a létszámot, és ehhez a mostani intézkedés is támogatást jelent – fogalmazott a főigazgató.