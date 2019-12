Alig változnak jövőre a helyi adóterhek

Az önkormányzatok gazdálkodásának egyik fontos eleme a helyi adóbevétel. A kisebb településeken ezek mértéke elenyésző, másutt nélkülözhetetlen a fejlődéshez. Most gondolják át, változtatnak-e jövőre.

Az önkormányzatok zöme már most fontolgatja, miként gazdálkodik majd jövőre, s hogy milyen saját forrásokat fordíthat a helyi feladatokra. A napokban sok helyen áttekintik a helyi adók mértékét is, mivel január 1-ig lehet eldönteni, hogy terveznek-e módosítást.

Több önkormányzatot is megkérdeztünk, terveznek-e valamilyen változást a következő évre. Általában elmondható, hogy a legtöbb helyen marad a jelenlegi gyakorlat. Forgó Gábor, Mátraderecske polgármestere úgy tájékoztatta lapunkat, hogy nemrégiben született döntés arról, hogy az idegenforgalmi adót ötven forinttal emelik, azaz 350 forintot kell fizetni az érintetteknek. A kommunális adó nem változik, azaz ötezer forint marad évente. Az iparűzési adó mértéke jelenleg két százalék, ám ezen sem változtatnak.

Sirokban is maradnak az eddigi tételek, azaz a kommunális adó 8500 forint, az iparűzési két százalék, az idegenforgalmi pedig 350 forint. A kommunális adó itt azon háztartások esetében magasabb, amelyekben nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra – tudtuk meg Tuza Gábor polgármestertől.

Parádon is minden korábbi tétel marad, azaz a kommunális adó négyezer, az idegenforgalmi 350 forint, míg az iparűzési adó mértéke két százalék lesz – tájékoztatta lapunkat Mudriczki József polgármester.

Pétervásárán a kommunális adó az egyetlen jelentősebb ilyen bevétel. Ezt nyolc éve szavazták meg a grémium tagjai, s évente 8000 forint. Eged István polgármester tájékoztatása szerint az iparűzési adó két százalék, s évente hozzávetőleg 40–45 millió forintot tesz ki a költségvetésben. Tekintve a gazdasági folyamatokat, az infláció mértékét, feltehetően a jövő évi költségvetés tervezésekor ezt a területet is megvizsgálják, s ha szükséges, változtatnak a mostani arányokon. Valószínűbb azonban, hogy a bevételt oly módon próbálják meg növelni, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bérleti díját felülvizsgálják és szükség szerint ezen változtatnak.

Verpeléten nem várható változás. Farkas Sándor polgármester azt nyilatkozta lapunknak, hogy a kommunális adó 12.000 forint háztartásonként, s ez biztosan így is marad jövőre. Itt az idegenforgalmi tevékenység nem jellemző, így ilyen adó nincs.

Kerecsenden is maradnak az eddig megszokott tételek. A kommunális adó négyezer forint évente, melyet két részletben fizethet meg a lakosság, az iparűzési adó pedig 1,7 százalék marad – tudtuk meg Kiss Sándor jegyzőtől.

Egerben a novemberi közgyűlés döntése alapján ötven forinttal, 450-ről ötszáz forintra emelkedett az idegenforgalmi adó. Jövő év január 1-jétől eltörlik az építményadót az ­egriek egy részénél, nem kell fizetniük a nyugdíjasoknak, a nagycsaládosoknak és a megváltozott munkaképességű helybelieknek.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock