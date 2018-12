Állami támogatásra pályázhatnak januártól a tanodák

A megyénkben működő tanodák vezetői már írják a jövő évre vonatkozó pályázatokat. Januártól változnak az intézményekre vonatkozó szabályok. A kérdés, bírják-e a programban részt vállaló szakemberek a plusz munkát.

A tanodák több mint húsz évvel ezelőtt, részben egyházi, részben civil kezdeményezésekre indultak el itthon tanulást, illetve felzárkózást segítő, iskolán kívüli szolgáltatásként. A Kerecsendi Sólymok Tanodában résztvevők a napokban tartottak projektzáró rendezvényt. A programon megjelentek az abban résztvevő pedagógusok, önkéntes segítők, mentorok. A községben tavaly augusztus elsejétől mostanáig tartott a pályázati időszak.

Kiss Sándor, a település jegyzője azt mondja, nagyon sok munkával teltek az elmúlt hónapok. A harminc tanodás diákot az iskolai tanórák után pedagógusok, fejlesztő szakemberek, ifjúsági önkéntesek segítették az eredményesebb tanulásban. Mivel a faluban már korábban is évekig sikeresen működött a program, már a tavalyi induláskor is nagyon sokan jelentkeztek. Hivatalosan ugyan csak harminc diákot regisztráltak, ám ez idő alatt egy gyereket sem küldtek el, aki ide nyitott be délutánonként segítségért. A kérdés tehát egyelőre az, lesz-e folytatás.

Az résztvevő tanárok egyre leterheltebbek, szigorodik a követelményrendszer, a rengeteg adminisztráció se túl vonzó. Az ügy természetesen mindenkinek fontos, ezért az elkövetkező napokban hozzák meg közösen döntésüket, hogy pályázzanak-e a folytatásra. A községben élők többsége úgy véli, mára kiépült egy olyan intézményháló, amely a hátrányos helyzetű családokat komplex módon, eredményesen segíti. A kisgyermekes anyáknak idén december közepén nyílt meg a Biztos Kezdet Ház, a községben élő családok elégedettek a bölcsőde, az óvoda működésével is. Ilyen intézményi háttérrel a cseperedő gyerekek biztosabb alapokkal kerülnek a közoktatásba. A tanoda remekül illeszkedett ebbe a rendszerbe.

Megyénkben jelenleg tizennégy településen működnek tanodák alapítványi formában. A Pétervásárai járásban öt településen – Pétervásárán, Mátraderecskén, Szajlán, Váraszón, Bodonyban – évek óta a Hétkútforrás Alapítvány működteti ezen intézményeket. Busák Erzsébet, az alapítvány vezetője úgy tájékoztatta lapunkat, hogy ő már írja a jövő évi pályázatokat, amelyeket január 9-ig kell beadni. A változó szabályok szerint most egy éves működésre pályázhatnak, ám három évre előre meg kell tervezni programjaikat.

Tanodánként 15 millió forint a maximálisan elnyerhető összeg egy évben, plusz gyermekenként 150 ezer forint állami normatívát állapítanak meg, ha nyer a beadvány. Hozzátette: Bodonyban nem kívánják folytatni a programot, Szajlán pedig az jelent gondot, hogy egyelőre az eddig megszokott kis helyiség más funkciót kap, s nem tudni, lesz-e alkalmas hely a folytatásra. Erről ez év végéig dönt a helyi testület. Pétervásárán is új helyiség után kell nézniük, mivel a jelenlegi épületet a tervek szerint felújítják.

Tény, a jövő év elejétől a gyermekvédelmi törvényben rögzített szolgáltatás lesz a tanoda, ezek működését a kormány pályázati támogatással segíti – közölte a napokban az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára tájékoztatóján.

Azok pályázhatnak, akik eddig is dolgoztak

Fülöp Attila a zsámbéki Boldog Gertrúd Központ Nyitott-ház Tanodájában tartott sajtótájékoztatón elmondta: január 1-jétől a tanodai szolgáltatás törvényben rögzített, gyermekjóléti alapellátás lesz. Hozzátette, hogy a jövő év lesz az első, amikor a tanodák a költségvetésben rögzített 2,5 milliárd forintos állami támogatásra pályázhatnak. Az államtitkár beszélt arról is, hogy a pályázaton azok a szervezetek indulhatnak, amelyek tanodai szolgáltatást nyújtottak az elmúlt egy évben és ezt szeretnék fenntartani a jövőben is. Hozzátette, hogy minden tanoda 12-15 millió forint támogatásra pályázhat, annak függvényében, hogy hány gyermekkel foglalkozik. Kitért arra, hogy a pályázatokra 2019. január 10-ig lehet jelentkezni és ehhez a kormany.hu oldalon minden szükséges információ elérhető.

