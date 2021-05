Állami útfelújítás kezdődik Gyöngyös belvárosi szakaszain

Helyszínbejárást tartott pénteken a város központjában a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fenntartásában lévő szakaszokon a cég munkatársa, a tervező Roden Mérnöki Iroda Kft. szakemberei és Horváth László országgyűlési képviselő.

Nagyszabású állami közúti rekonstrukció indul idén a városban. Horváth László már korábban arról tájékoztatta lapunkat, hogy nyáron elindul a 24-es út felújítása, majd ősszel ezt követik a gyöngyösi nyugati elkerülő út megépítésének munkálatai. Emellett tart az északi ­tehermentesítő út tervezése is.

A 24-es főút kormányzati pénzből történő megújítása hamarosan elkezdődik, ezt a Mátra felé évek óta növekvő forgalom is indokolja. Ez ügyben is egyeztettek valamennyi érintett szervezettel, így a gyöngyösi városházával és a Volánbusszal is.

Gyöngyös nagyfokú tehermentesítését azonban csak a teljes elkerülő ív hozza meg. Ennek nyugati szakasza önmagában, a zsúfolt belvárosba vezeti az autókat. A bejövő forgalom a közút fenntartásában lévő négy utat is érint, ezek a Vachott Sándor, a Szent Bertalan, a Kossuth Lajos és a Petőfi Sándor utcák, így ezek rekonstrukciója szervesen kapcsolódik a nyugati elkerülő út megépítéséhez. Horváth László elmondta, a tervet úgy valósítják meg, hogy közben az a gyöngyösi közlekedésben, a lehetőségekhez képest, a legkisebb nehézséget okozza, de azért a helyiek türelmére, megértésére szükség lesz.

– A mai egyeztetés a tervezővel, a közúttal és a várossal egy folyamatosan tartó megbeszéléssorozat egyik állomása – tájékoztatott a képviselő. – A téma most az volt, hogy mi legyen az utak felújításának praktikus sorrendje. A gyöngyösieknek azt is fontos tudni, hogy amikor az északi elkerülő út is megépül, ezeknek a belvárosi szakaszoknak a terhelése nagyban lecsökken. A Mátra felé tartó és onnan érkező autósoknak sem kell keresztülhajtani lakott területen. Több településről, így Gyöngyössolymosról, Gyöngyösorosziból, Gyöngyöstarjánból és Gyöngyöspatáról közvetlenül elérhető lesz a 3-as főút, s az M3-as autópálya – részletezte az elképzeléseket Horváth László.

A munkák legvégén tulajdonosváltás is lesz, tehát az állam felújítva adja át a belterületi utakat az önkormányzatnak. A jelenleg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fenntartásában lévő Vachott Sándor, Szent Bertalan, Kossuth Lajos és Petőfi Sándor utcák egy korábbi megállapodás alapján önkormányzati kezelésbe kerülnek. Az elkerülő út viszont, amelyről jelenleg Gyöngyösnek kellene gondoskodnia, annak elkészülte után, az országos közúthálózat részeként a közút fenntartásában lesz.

– A belváros legforgalmasabb szakaszai érintettek a munkálatokban – emelte ki a Horváth László. – Ugyanakkor megéri türelmesnek lenni, mert korszerű, jó minőségű utakat kapnak a gyöngyösiek. A város jó vásárt csinál a tulajdoncserével.