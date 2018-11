Állandó lakosa lett az Északi-középhegységnek a barna medve

Egyedszámban gyarapszik, ennek megfelelően terjeszkedik is Magyarország felé az európai barna medve. Védett faj, ezért együtt kell élni vele.

Az Északi-középhegység erdeiben kóborló példányok nem jelentenek veszélyt az emberre, de a medvével azért vigyázni kell – írja a Nool.hu.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében a hazánkban újra megtelepedő nagyragadozókról, elsősorban az európai barna medvéről tájékoztatták a lakosságot a szakemberek a napokban. Bakó Botond, az Agrárminisztérium természetmegőrzési osztályának munkatársa a medve védettségének történetéről adott tájékoztatást. Elmondta: a faj csak 1993-ban lett védett, mert előtte – bár voltak előfordulások – a hivatalos álláspont szerint Magyarországon nem élt medve.

– A Mátra, a Bükk, a Heves-Borsodi-dombság kiváló magterület a nagyragadozóknak, innen származik a megfigyelések nagy része is – mondta Dr. Szemethy László vadbiológus, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa. – Az útvonalaik is felrajzolhatók, amelyeket a kárpáti élőhelyeik felől használnak. A nagyragadozók visszatelepülése természetes folyamat. Az esetleges gondokat azonban mindig helyben kell megoldani.

Gyorsan terjeszkednek a nagyragadozók, de lehet ellenük védekezni

Gombkötő Péter, a BNPI munkatársa azzal kezdte: a Börzsönytől a Sajó-völgyig számos helyről ismert medveelőfordulás. A szlovákiai elterjedési térképeken az is jól látszik, hogy a rimaszombati járás, ami hosszan határos Magyarországgal, viszonylag sűrű medveállománnyal rendelkezik.

– Együttélési szabályokat kell kialakítani, az élőhelyeken a problémák megoldására törekedve – mondta. – A nem megfelelő hulladékkezelés és -gyűjtés vonzza a medvéket. Hozzátette: a BNPI észak-magyarországi gazdáknak erdélyi tanulmányutat is szervezett, farkas- és medvelakta vidékre, hogy személyesen tapasztalják meg az együttélés lehetőségeit. A BNPI 13 gazdának villanypásztort is vásárolt, hogy juhait könnyebben megvédhessék a ragadozóktól. Az egysoros villanypásztor nem elég ellenük, az öt, vagy az öt plusz egy soros viszont – kutyákkal, agresszív háziállatok tartásával kiegészítve – jó hatásfokkal működik.

Gombkötő Péter végül a védekezés lehetőségei között a medveriasztó paprikasprayt és az ember jelenlétére figyelmeztető csengőket mutatta be.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kezdőképünk: Shutterstock