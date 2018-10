Alultápláltság és túlsúly is okoz gondot Heves megyében

Ijesztő adatokat közölt néhány hete az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet és a Magyar Diáksport Szövetség. A kutatásuk alapján minden negyedik magyar gyermek túlsúlyos, ez nagyjából húszezer fiatalt jelent. A jelenség okairól megyei szakembereket kérdeztünk.

A kutatás során azt is megállapították, hogy a legtöbb túlsúlyos gyermek Észak-Magyarországon és az Észak-Alföld régióban van, a legkevesebb pedig Közép-Magyarországon. A gyermekkori elhízásnak számos oka lehet, állhat betegség a hátterében, de a leggyakrabban a túlzott kalóriabevitel és a mozgásszegény életmód okozza.

– Hormonális betegség és anyagcserezavar is okozhat gyermekkorban elhízást, de a legtöbb esetben a kalóriadús táplálás és a kevés mozgás okozza a bajt – fejtette ki lapunknak dr. Barkai László gyermekgyógyász professzor. – Észak-Magyarországon sajátos helyzet áll fenn, mert egyszerre van jelen az alultápláltság és az elhízás is a gyermekek körében. Az alultápláltság elsősorban azokat a szegény családokat sújtja, ahol még ételre sincs pénz. A kicsivel jobb helyzetben lévő, de még rászorulók között ugyanakkor gyakori az elhízás, mivel ők kevésbé engedhetik meg maguknak az egészséges, drágább ételeket, ezért gyakran olcsó, de kalóriadús, hizlaló fogásokat vesznek magukhoz. A gyermekkori, de a felnőttkori elhízás is összefügg az edukáltsággal, minél tanultabb, műveltebb valaki, annál inkább tisztában van az egészségmegőrzés fontosságával, és igyekszik sportolni, egészségesen étkezni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az egri Markhot Ferenc Kórház gyermekosztályának vezetője kiemelte, a gyermekkori elhízás számos szövődményt okozhat, például magas vérnyomást, korai érelmeszesedést, mozgásszervi elváltozásokat, de ami igazán ijesztő, hogy sok serdülőnél fordul elő kettes típusú cukorbetegség, amit szintén okozhat a korai elhízás.

– Korábban a gyermekek körében inkább az egyes típusú cukorbetegség volt gyakori, de mára egyre több a kettes típusú diabétesszel küzdő serdülő. Szerencsére látok némi megtorpanást, ez valószínűleg az utóbbi évek egészséges életmódot népszerűsítő intézkedéseinek köszönhető – részletezte dr. Barkai László.

Aláhúzta, reménykedésre adhat okot a mindennapos iskolai testnevelés bevezetése, és a menzareform is, de nagyon fontos lenne, ha a családokban is felismernék az egészséges életmód fontosságát. Hiszen hiába eszik egészségesen a gyermek az iskolában, ha otthon csak egészségtelen ételeket fogyaszt. Fontos, hogy az elhízás visszafordítható, ezzel a szövődményei is megelőzhetők, általános életmód- és szemléletváltásra van szükség hozzá, ám nemcsak a gyermek, hanem az egész család részéről.

Hasonlóan vélekedik a problémáról Varga Piroska recski védőnő is. A szakember szerint ijesztően megnőtt az utóbbi években a túlsúlyos gyermekek száma, és olyan egészségügyi problémák is előfordulnak a fiatalok között, amikre korábban nem volt példa.

– Tíz éve még nem fordulhatott volna elő, hogy egy általános iskolás gyermeknek magas a vérnyomása, ma azonban ez igen gyakori. Mozgásszegény életet élnek a gyerekek, keveset játszanak a szabadban, és rengeteg fiatalt látok reggelente csipszet, energiaitalt fogyasztani. Sajnos, az egészséges életmód drága, annak, aki mondjuk havi ötvenezer forintból él, szinte elképzelhetetlen. Fontos lenne, hogy az emberek ismét megtanuljanak otthon kertészkedni, hogy legalább zöldséget, gyümölcsöt termesszenek maguknak, már ez is egy lépés az egészséges életmód felé. Sajnos, hiába az egészséges iskolai étel, ha azt nem eszi meg a gyerek, mert nem ismeri. A családok szintjén is változásra van szükség, hiszen a gyermek azt a példát követi, amit otthon lát – részletezte Varga Piroska.