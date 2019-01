Amerikában kapott díjat a fiatal gyöngyösi kutató

Dr. Zsarnóczky Martin a Fiatal ­Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ) megyei koordinátora és mentora a térségben. Ám azok számára is ismerősen csenghet a neve, akik az egészségturisztikában érdekeltek. Az Észak-­Mátra nemzetközi turizmusának felfuttatását maga elé célul tűző főiskolai docens gyerekkora óta kötődik a Mátrához. Legutóbb New Yorkban járt, mert beválasztották az európai harminc legnagyobb reménységnek számító fiatal kutató közé.

– Az életútjában mennyire meghatározó a gyöngyösi származása?

– A városban megélt gyermekkorom, a szerteágazó családi kapcsolataim, az iskolás évek, a Mátra adottságai olyan pozitív kombinációt alkottak életemben, amelynek nagyon hálás lehetek. Ezt a kapott gyermekkori ajándékot olyan módom próbáltam visszaadni lokálpatriótaként a közösségnek, amelyre ez idáig sajnos nem sok követőm akadt. A gyöngyösi Kolaház, a fiatalok irodaháza és a Kortárs Palóc Tájház (KOPATA) megvalósult művészeti koncepciója nem csupán helyi siker, de országos szinten is komoly figyelmet kapott. Ennek az innovatív tevékenységnek köszönhetően rendezték meg a megyei és ezt követően helyben a FIVOSZ által országosan szervezett Fiatal Vállalkozók Hetét.

– Decemberben a New York-i Magyar Tudományos Társaság felkérésére utazott a tengerentúlra, mi volt a meghívás apropója?

– Tavaly több olyan egyetemi meghívást és kutatási lehetőséget kaptam, amelyek az éppen tíz éve jubiláló felsőoktatási és egyetemi karrierem fontos mérföldkövét és a munkámmal kapcsolatos pozitív visszajelzéseket jelentették. Az elmúlt évtizedben több hazai egyetemen dolgoztam, és ezenkívül több nemzetközi felsőoktatási intézményben oktattam. Külföldi konferenciákon előadóként szerepeltem és azt gondolom, az eddig befektetett munkáim sikerei mutatkoztak meg abban, hogy 2018-ban az Európai Bizottság ezzel foglalkozó szervezete beválasztott a harminc legnagyobb reménységnek számító fiatal, karrierrel rendelkező kutatók közé, majd bomba hírként kaptam meg a hivatalos decemberi meghívásom a New York-i Magyar Tudományos Társaságtól.

– Hogyan lehet Európa harminc legjobbnak számító fiatal kutatója közé kerülni?

– Hatodik alkalommal tett közzé felhívást az Európai Bizottság, amelyre több mint tízezer jelentkező pályázott. Én az időskori életminőség- és jólétkutatással foglalkoztam a pályaművemben, amelyről a tapasztalataimat itt alapoztam meg a megyében.

– Milyen projekteken dolgozik most a térségben?

– Egy korábbi projektem befejezésén dolgozom, amelyet még 2011-ben kezdtünk el. Furcsán hangozhat, de a felgyorsult globális világban ma már csak maratoni kitartással érhetjük el céljainkat. Korábbi vállalkozói tevékenységemnek köszönhetően komoly eredményekkel rendelkezem volt ipari területek revitalizációjával kapcsolatosan. Így nagyon örültem, amikor felkérést kaptam Parádsasvár önkormányzatától, hogy a volt üveggyári települési környezetet, az üveggyártási hagyományokat megtartó új turisztikai, ezen belül is az egészségmegőrzéshez kapcsolódó irányokat alkossunk meg közösen. Jelenleg kitűzött célunk, hogy Parádsasvár olyan nemzetközi sikereket elérő turisztikai helyszínné válhasson, ahol nem csupán a turisták és a turisztikai szolgáltatók, hanem a magas hozzáadott értékkel rendelkező tudás is helyben megtalálható legyen.

– A jövőbeli terveiről mit lehet tudni?

– Nagy szerencsém, hogy a feleségemmel remek párost alkotunk. A támogató családi háttér, illetve kislányunk születése újabb energiákat adott számomra, hogy a megkezdett szakmai, oktatói, tudományos és vállalkozói életutamat tovább folytathassam. Kicsit újragondolva, a külföldön szerzett tapasztalataimat itthon is szeretném kamatoztatni. A legújabb mátrai projektembe a saját hazai hallgatói csoportjaimon túl a Bostoni Egyetemen lévő amerikai hallgatóimat is bevontam. Remélem, hogy az ilyen típusú közös munkát követően egyenlő arányban tud majd részesedni a nemzetközi sikerekben az egész régió, a településeken élők és természetesen más helyi vállalkozások is.