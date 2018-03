Amerikából jött, mestersége címere a hegedű

A hatvani Szajkó Laci magyarként élne, cigány művész temperamentumával.

Gyerekkorában ­szinte mindenki okult az „Amerikából jöttem…” kezdetű játékból. Vannak azonban köztük olyanok is, akik nemcsak játszották, hanem meg is élték. Így például a még mindig csak tizenkilenc éves Szajkó­ ­­Laci, aki először hét év elteltével tért haza Kanadából, mert meghalt a nagyanyja, majd újabb esztendő múltán, tavaly decemberben immár családostól kelt át az óceán felett. Szülei ugyan április végén visszamennek, de a gyerekek itthon maradnak: Kati keresztfélévbe kezdett az ELTE Bölcsészettudományi Karán, Laci pedig még nem döntötte el, hol is kezdje egyetemi tanulmányait.

A fiatalember gyerekkori játéka az utóbbi időben igazán komolyra fordult, habár már több mint nyolc éve felfedezte mestersége címerét, a hegedűt. Kodály-kisdiák és zeneiskolás volt Hatvanban, mígnem 2009 novemberében az USA-beli Seattle-ig meg sem állt a család. A valaha száztagú cigányzenekar-tag édesapa esztrádzenét játszott, de aztán kitelt a szerződése, és átrándultak Kanadába, Edmontonban eresztettek gyökeret. A kövérkés Laci­ fiúnak szerencséje volt: meghallotta hegedűjátékát a Concordia­ Egyetem fizikaprofesszora, dr. Berkes ­Zoltán – aki valamelyest ­maga is játszik a hangszeren –, s onnantól kezdve segítette a pályafutását­. A srác ­tehetsége hamar érvényesült: az Edmontoni­ Szimfonikus Zenekar ifjúsági­ együttesében koncertmesterségig ­vitte, pedig ekkor még csupán tizenöt éves volt. Nagynevű zenészek közé került, például a rá legnagyobb hatást ­gyakorló James T. Keene­ keze alá, aki – bár óriási névnek számít a művészek világában – Hatvanban talán kevésbé ismert.

Jól ismert viszont a már nyugdíjas hegedűtanár, ­Laci nagybátyja, Oláh Zoltán. A fiú felugrott hozzá, hogy megmutassa egykori mesterének, mekkorát fejlődött a kanadai évek alatt. Zoltán meghallgatta, és elsírta magát. Azt állítja, unokaöccsének két klasszissal jobb a hegedű­játéka, mint a kortársaié.

Laci az edmontoni érettségijével három egyetem közül is választhat. Ami biztos, magyar emberként szeretné továbbélni az életét, cigány művész temperamentumával.