Amikor Egerben is csak mosolyogtak az angol miniszterelnök szavain

EGRI NÉPUJSÁG. POLITIKAI NAPILAP. 1920. ULIUS 25.

Magyar Ima 1920-ban.

Istenem! Trónodhoz fájó szivvel lépek,

Szavam által szólnak szegény magyar népek.

Hozzád fohászkodik űzött magyar népünk,

Hatalmas Úristen! tégy igazat nékünk,

Hallgasd meg a szavunk, mert méltó az rája,

Ez minden magyarnak napi szent imája.

Szomszédokhoz mindig csak jószivvel voltunk,

Becsületen nem volt soha semmi foltunk.

Most ők nekünk jönnek, sirt ásni akarnak,

Derék jószomszédnak, nemes nagy magyarnak,

Hazánkat akarják széjjel darabolni,

Őrzött kincseinket meglopni, rabolni –

El akarják venni az ősi szent földet,

Nem akarják soha visszaadni többet.

Add uram! – hogy Erdély vize kiapadjon,

Gyógyulást nekik ne soha, – sohse adjon.

Tikkadjon a rabló kinzó szomjuságban,

Igy érje majd utol minden magyar átka.

Gömör nemes érce szálljon olyan mélyre,

Kapzsi, gaz bitorló soha el ne érje.

Tolvaj kincskeresőt, ha leszáll az ürbe,

Dobja ki a föld, – élve meg ne türje.

(Bánát termő földjét magyar eke szántsa,

Aranyos kalászát csak magyarnak szánja).

Bánáti kenyerünk, ezt add meg óh Ég!

Tolvajok szájában méreggé változzék,

Add, hogy a föld, hova sok magyar költözött,

Mit drága őseink szent vére öntözött,

E föld szólni tudjon, mondhassa mit akar;

„Maradok, mi voltam,

Magyar, mindig magyar”.

H. G-né

1920. AUGUSZTUS 13.

Mi hir a végeken!

Erdély: Erdélyben az oláhok zsarnokoskodása ellen folyton nő az elégületlenség. Foyton uj adókat találnak ki és azokat kegyetlenül behajtják. Legutóbb a szőlőtőkéket és a gyümölcsfákat adóztatták meg. Az elkeseredés ujabb és ujabb lázadásokban tör ki. A szászok és a svábok tüntetnek magyarbarátságukkal.

Jugoszlávia: A szerbek által megszállott területek közigazgatását az egész vonalon uralkodó tehetetlenség és korrupció jellemzi. A legujabb belügyi rendelet szerint a VII. fizetési osztályig a tisztviselőktől is a szerb államnyelv ismeretén kívül semmi kvalifikációt nem kivánnak. Általában megállapitható, hogy a lakosság zöme, nemzetiségre való tekintet nélkül, elégedetlen az uj rezsimmel. Ott, ahol nem a mi tisztviselőinket alkalmazzák, a közigazgatás az összeomlás előtt áll. A magyar tisztviselőket egyre-másra utasitják ki.

Fiume: E névben lüktetett jövő kereskedelmünk minden reménye. E gyöngyszem is kihullott a magyar koronából. Sajnálatosan érdekes, hogy a fiumeiek nem óhajtanak magyarok lenni. A tőlünk való nagymérvü elidegenedésnek az az oka, hogy a kormányzó és a határrendőrség elmenekültek a legválságosabb időben. Akkor, amikor a jugoszlávok ugyszólván kardcsapás nélkül l918. okt. 29-én elfoglalták Fiumét. Ezzel – és csakis ezzel – rendült meg a magyarok iránt táplált bizalom. A magyar tisztviselők kiutasitása Fiumében is napirenden van.

(…) Az élelmiszerek tul magas árai miatt az elégületlenség általános, de a kommunizmusnak semmi alapja sincs. A magyar kommunizmusról jól voltak informálva és ezért irtóznak a mindent megváltó proletárdiktatura áldásaitól.

1920. AUGUSZTUS 15.

Nagy napokat élünk, világtörténelmi jelentőségü napokat s ugy lehet e napok világtörténelmi jelentőségre emelik a magyar történelmet is. Ha eddig soha, de ezekben a napokban mindenkinek be kellene látnia, hogy a Haza ellen való bün a széthuzás, az egyenetlenkedés, az egymás ócsárlása, mert a nemzetnek szüksége van minden egyesitett erejére.

(…) Ha Csonka-Magyarországot csinált is belőlünk az erőszak, az ármány s a hatalmi téboly, de független államalkotó képességünk ma is ragyog, mint a tiszta gyémánt, megszentelt ős határainkhoz való hüségünk ma is szilárd, mint a szikla…

Mosolyogni tudunk hát azon, midőn Lloyd George, az angol miniszterelnök legutóbb fölényesen kijelentette, hogy Lengyelország védelmére, az orosz vörös pokol leverésére az antant nem kivánja igénybe venni sem Németországot, sem Magyarországot segitségül; nagyzási elbizakodást mutat ez a kijelentés, csak nagyképü szóbeszéd…

Mi jól tudjuk, hogy a Kárpátokig nyuló magyar határok nélkül Nyugat-Európának állandó biztonsága nincs, viszont ha országunkban tartjuk s megóvjuk az igazi belrendet, a nemzeti egységet s a keresztény erkölcsöt, akkor nincs az a kivülről próbálkozó roham, mely testünkön keresztül, vagy fejünk felett át tudna csapni a Nyugatra, pusztulást és kárhozatot lenne képes boritani egész Európára. – Ez a mi világtörténeti hivatásunk.