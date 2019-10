Amióta emlékszik, mindig festeni akart Heves megye Nagykövete

Molnár László amióta az eszét tudja, festő akart lenni. A hatvanas évek végén párizsi iskolában tanult, majd bejárta Nyugat-Európát, aztán a feleségével hazaköltözött szülőföldjére, Gyöngyöspatára. Absztrakt festőnek vallja magát, idén pedig Heves Megye Nagykövete lett.

– Gyöngyöspatán született, ám onnan viszonylag korán elköltözött, miért?

– Pontosan 1960. november 14-én mentem el, az érettségi vizsga után. Képzőművészeti főiskolára jelentkeztem a fővárosba, abban az évben 900 jelentkező közül tizenkettőt vettek fel. Nem kerültem be, de azt tanácsolták, menjek el melósnak, mert az a következő felvételinél jó pontnak számít. A Csepel Vas- és Fémműveknél dolgoztam nemesacél-kikészítő üzemben segédmunkásként három műszakban. Csepelen egy égre nyíló kis mosókonyha volt a lakásom, amelyben nem volt fűtés. Közben tagja lettem a Csepeli Képzőművészeti Körnek, ahová négy évet jártam, tanárok vezetésével modell után rajzoltam, festettem. Majd jött a szerelem. A körben ismertem meg a feleségem, ennek már 55 éve. 1964-ben esküdtünk meg Gyöngyöspatán.

– Hogy alakult eközben a festői pályafutása?

– A nagyon elismert Zuglói Kör tagja lettem, amelyet akkor Molnár Sándor festőművész vezetett, ő később jó barátom és szellemi mesterem lett. Ezekben az időkben olyan képeket lehetett festeni, hogy a szovjet tankok nyomán búzakalász nő az országban, amit ugye mi, fiatal titánok nemigen szerettünk volna készíteni. Ezért felvettük a kapcsolatot a párizsi iskolával. Második kérelemre megkaptam az engedélyt. Először 1967-ben jártam a francia fővárosban. A pályaudvaron egy erdélyi magyar embert várt, aki elképedt, mikor elárultam neki, hogy ötven dollárral és egy rúd téliszalámival érkeztem, s egy hónapig akarok maradni. Párizs külvárosában éltem és naponta bejártam a Louvre-ba ingyen, ugyanis akkoriban valaki megemlítette, hogy művészek ingyenesen belépőkártyát igényelhetnek a múzeumba. Hát én bementem a Louvre igazgatójához és nyelvtudás nélkül megértettem magam vele, meg is kaptam a belépőt. Egész nap figyeltem és tanulmányoztam a modern festészetet, kiállításokra jártam. Egy hónapig maradtam, de az ottaniak marasztaltak, mondták, hogy majd az asszonyt is kihozzuk, de közöltem velük, én hülye magyar vagyok, hazajövök. Amikor aztán begördült a vonat a budapesti állomásra, a feleségem és a barátaim már vártak. Szép májusi este volt, a budai hegyek világítottak, mindenki a nyakamba borult, még sírtunk is. Mondták, hogy rám sem lehet ismerni, egyszerűen kinyíltam, felszabadultam. Az egy nagyon szép korszak volt. Később pedig három évente megkaptam az engedélyt, hogy utazhassak Európa-szerte.

– Újra jelentkezett aztán a képzőművészeti képzésre itthon?

– A főiskolára háromszor jelentkeztem, egyszer sem vettek fel. Apám azt mondta, hogy a festők szegények, tanuljak inkább szakmát, így legutoljára restaurátor szakra adtam be a jelentkezésem. Aztán kiderült, ez is kamu volt, mert az előző évből kimaradt esti tagozatból töltötték fel az osztályt. Ez egy ilyen világ volt akkor, nekem nem volt támogatóm, egy vidéki, paraszt gyerek voltam. Így aztán Molnár Sándor vett a szárnyai alá, aki mindössze öt évvel idősebb tőlem. Azt mondta a képek láttán, hogy nagy itt a dzsuva, hiszen én akkoriban festettem szürrealizmust, kubizmust, Kandinsky-stílusban, Cézanne-stílusban, így elkezdte velem elölről a festészetet.

– Máig fest és nemrég egy kitüntető címet is kapott.

– Igen, már annyi képem van, hogy lassan kiszorulok a házból az udvarra, mert Magyarországon nem vesznek festményeket az emberek, hamarabb költenek lisztre, felvágottra. Az én festészetem európai, absztrakt festőnek mondanám magam. A hatvanas és a hetvenes évek között a párizsi iskola hatására lírai absztrakció korszakom volt, majd figuratív következett, amiből pár a gyöngyöspatai galériámban is látható. De az alkotásaim számos kiállításon szerepeltek, jelenleg is látható néhány egy budapesti galériában. És igen, Heves Megye Nagykövete lettem, remélem, munkásságommal rászolgáltam a címre.