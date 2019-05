Anyák napjára

Az édesanyákat – legalábbis az írásos feljegyzések és az ünnep eredete szerint – már az ókori Görögországban méltatták.

Magyarországon a húszas évek óta tartjuk e napot, akkoriban az Ifjúsági Vöröskereszt szorgalmazta az anyák napja hivatalos bevezetését. Versekkel, apró ajándékkal készülnek ilyenkor a gyerekek az óvodában, iskolában, így köszöntve a nagymamákat, édesanyákat. Szép ajándék a fotó, vagy egy szál virág, ahogy egy közös ebéd, vagy egy beszélgetős délután, kirándulás is kellemes perceket szerezhet. Amíg lehet és tudunk addig adjunk! Bármit, ölelést, jó szót, kedvességet ma is, holnapután is, ne csak május első vasárnapján!