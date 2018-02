Apa, nagyapa megcsókolt ma…

Az előadás megtanított arra, hogy figyeljünk oda a néma kiáltásokra, a jelekre, segítsünk a bajbajutottaknak feldolgozni az ilyen és ehhez hasonló traumákat – írta a szilágyis Simon Krisztofer miután társaival megtekintette a Nézőművészeti­ Kft. és a MaNNa közös, Soha senkinek című, osztályteremszínházi előadását, mely az Egri Kulturális­ és Művészeti Központ jóvoltából jut el időről időre az egri középiskolásokhoz, a művészeti nevelési program égisze alatt.

Nem vállalkozott könnyű feladatra Scherer Péter rendező­, amikor színpadra állította Beate Teresa Hanika­ Soha senkinek című könyvét, mely a családon belüli erőszakról szól, s amelyre ­Gyulay Eszter dramaturg bukkant és elkészítette belőle az előadás alapanyagát. A darab a manapság oly sokat emlegetett abúzust helyezi górcső alá, azt az abúzust, melyről most és újra meg kell tanulnunk beszélni, amivel szembesülnünk kell.

Először tisztázzuk, mit is takar a műfaji megjelölés: osztályteremszínház. Az előadások valóban osztálytermekben zajlanak, egyszerre egy-két osztály tekintheti meg azokat, s a színészek eszköztelenül, díszletek, s gyakorlatilag jelmezek nélkül állnak a diákközönség elé. A gyerekek testközelből láthatják, érezhetik mindazt, amit az alkotók el kívánnak mondani a bemutatott darab által, miközben az interaktivitás is része a produkciónak: a diákok is megszólíttatnak, helyenként ­részeivé válhatnak a bemutatott­ történésnek. Az alkotók természetesen olyan témákat dolgoznak föl, melyek a gyerekeket közvetlenül érintik, foglalkoztatják őket, föltárják problémáikat. Az előadás után ­pedig alkalom nyílik arra is, hogy szakemberek segítségével feldolgozzák a ­látottakat, jó esetben át- és megélt szituációkat, melyet a színész, színészek elébük ­raktak.

Soha senkinek. Simkó Katalin a ciszterci gimnázium egyik osztályában Fotó: Ebner Béla

Katinka vagyok, tizenhat éves – mutatkozik be a padokban, padokon ülő srácoknak Simkó Katalin, aki a Soha senkinek előadás abszolút főszereplője, aki megmutatkozik nemcsak az erőszakot elszenvedő lány alakjában, de az erőszaktevő nagyapa, az erőszakos apa, a migrénes anya, a felszínes nővér vagy a bringás barát szerepében is. Teszi ezt olyan intenzitással, hogy törékenysége ellenére magával és elsodor, beszippantja a diák és felnőtt nézőt egyaránt, részessé­, áldozattá és egyben elkövetővé, szemhunyó cinkossá téve nézőit.

Önmagában az előadás is megdöbbent, elragad, elrettent, tovább- és meggondolásra­ késztet. De a nézőművészetisek jóvoltából közel a segítség. A látottak feldolgozását őszinte­ beszélgetés segíti. Legutóbb a ciszterci gimnáziumban és a Dobóban láthatták a Soha senkineket a gyerekek, s volt alkalmuk kérdéseket feltenni az alkotóknak és Takács Hajnal szakértőnek, aki nagy tapasztalattal bír ezen a téren. Mint elmondja, a családi erőszak az egyik legkényesebb, amiről – mint a látott darabból is kiderül – nem beszélnek az érintettek, kegyetlen homály fedi a témát, mely mögé az erőszaktevők elbújhatnak, s mely mögül az áldozatoknak ritkán sikerül előmerészkedniük. Hajnal szerint az erőszak markánsan létezik, függetlenül az egyén társadalomban elfoglalt státuszától. Ugyanúgy veszélyeztet fiatalt, időset, nőt vagy férfit. Határozott véleménye, hogy mindenki érintett valamilyen formában. Ha nem testileg, úgy lelkileg, de nemigen vannak olyanok, akik valamilyen formában ne találkoztak volna erőszakkal, vagy ne szenvedték volna el azt, ha nem otthon, akkor munka­helyen, vagy épp az iskolában. Az erőszak természete­ ugyanis mindig ugyanaz, s a gyerekek rögtön felismerik, miután megnézték ezt a darabot, mely egy klasszikus „érzékenyítő” előadás.

– Azt szoktam nekik mondani – mondja a szakértő –, hogy csak három dolgot vigyenek magukkal, hisz az erőszakot ezzel a három szóval el lehet mondani: hatalomvágy, birtoklási vágy, jogosultságtudat. Mindez alapból az életnek a nem tisztelését jelenti: megbomlik az egyenlőség. Innentől pedig, hogy az erőszakból verés, verbális bántalmazás lesz-e, azt már az erőszaktevő dönti el. A gyerekeknek tehát tisztában kell lenniük azzal, hogy mit jelent az, ha valakit abuzálnak. Föl kell ugyanis ismerniük azt azonnal, és tenniük ellene. Persze, ez a legnehezebb, tenni, beszélni róla, segítséget kérni. De ha annyit tudunk segíteni, hogy időben fölfedezzék, mivel állnak szemben, s meg tudjuk győzni őket, hogy ők nem bűnösök, hanem áldozatok, akkor már nem hiába járjuk az országot ezzel az előadással.