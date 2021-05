Apró tavacskával is szebbé varázsolnák a selypi központot

Az önkormányzat vezetése nem feledkezett el a városrészről, de mérlegelni kellett, idén mire futja a költségvetésből. Kisebb beruházásokkal szépítenék a településrészt.

Hétfő óta „felfordulás” tapasztalható Lőrinci központi trészén, mivel elkezdődött a Szabadság téren az út és a parkolók felújítása. Mint megírtuk, az önkormányzat az idén mintegy hatvan millió forintot költ a járófelületek rendbe tételére, részint saját beruházások révén, részint a pályázati támogatások önerős hányadaként. Az összegből az anyatelepülés mellett jut a mátravidéki erőműi városrészre is, Selypen viszont nem lesz útfelújítás, csak a legszükségesebb kátyúzásokat végzik el.

Víg Zoltán polgármester utóbbi felvetésünkre megnyugtatta a településrész lakóit: az önkormányzat vezetése nem feledkezett meg róluk, de az anyagiak elosztásánál figyelembe kellett venni a legsürgetőbb feladatokat, illetve azt, hogy mely beruházásokra nyertek támogatást. Így adódott az aránytalanság, amit igyekeznek még az idén kisebb mértékű fejlesztésekkel pótolni, de olyan beruházásokat is terveznek, amelyek javíthatják a lakosság komfortérzetét.

– A selypi sarok közlekedési gondjait enyhítő új buszforduló építéséről továbbra sem mondunk le, hiszen ez több évtizedes tervünk. Pályázati forrásból szeretnénk megvalósítani, s elképzeléseinket Szabó Zsolt országgyűlési képviselő is támogatja – mondta a polgármester. Hozzátette: ide kapcsolódik a vörösmajori kerékpárút megépítése is, aminek a tervezése már zajlik, s ezzel együtt gyalogátkelőhelyet is létesítenének, legalábbis az ígéretek szerint.

A városrészt azért is érintik kisebb mértékben az útfelújítások, mert az infrastruktúra itt viszonylag jól kiépített. Nagyobb felújítás csak a Jókai és a Temesvári utcákra férne rá, utóbbiban azonban hamarosan elkezdődhet az iskola felújítása, így ott érdemes várni a burkolat rendbe tételével. A Gyár utcában hamarosan nagyobb kátyúzás zajlik majd, de ott a vízelvezetést is meg kell oldani, A jövőbeni megoldandó feladatok között szerepelnek a volt cukorgyári lakótelepi udvarok burkolata – illetve azok hiánya – is, de utóbbiakról egyeztetni kell a tulajdonosokkal. Tervezik továbbá, hogy a teniszpálya környékén parkolókat alakítanak ki, ám erre csak a későbbiekben kerülhet sor.

A polgármester a kisebb tervek között megemlítette, hogy elkészül a nemrég felújított volt cukorgyári kultúrház felirata, és – ha a költségvetés megengedi – díszkivilágítása is. Jelenleg itt zajlik az általános iskolai oktatás, s ha a gyerekek „kiköltöznek”, belül ismét festeni kell a helyiségeket.

Ami a további, a helyiek hangulatát javító intézkedéseket illeti, egy képviselő javaslatára hamarosan kis tavacska és szökőkút létesülhet a kultúrházi parkban. Lesznek padok is, hogy a terület közösségi jellegét erősítsék.