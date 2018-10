Aprónak tűnő, ám annál fontosabb munkát végeznek Gyöngyösön

Hat egykori közmunkás állt a város szolgálatába karbantartóként teljes állásban februártól. A munkaszerződésüket most hosszabbította meg az önkormányzat. A szakmunkás végzettségű emberek aprónak tűnő, de annál jelentősebb munkát végeznek városszerte.

Az Egri úti játszótéren az oszlopok helyét ássák ki néhányan, mások az érkező betont várják, majd öntik a mélyedésekbe. Készül a játszótér kerítése. A városi karbantartócsapat emberei dolgoznak itt. Pongrácz József szakmáját tekintve kőműves, de már korábban is Boros Vince városgazda keze alatt dolgozott, akkor közmunkásként. Idén február közepétől azonban egy új csapat tagja öt társával együtt.

– Én már a nyugdíj előtt állok, vágom a centit – fogalmaz –, szeretek itt dolgozni mindent megcsinálok, amit mondanak. Már 1973 óta vagyok a szakmában, itt is ezeket a feladatokat látom el szívesen és a többiekkel is jól kijövünk.

Boros Vince is megérkezik megnézni a már befejezett munkát. Kezet ráz az emberekkel, s vázolja a többi tennivalót.

– Bődületes mennyiségű feladatot kapunk naponta, sőt van, hogy óránként új munkák esnek be. Reggel a Béke téri játszótér ügyében szóltak, mert a homokozó tele volt üvegszilánkkal és egy padot is megrongáltak, így oda kellett küldeni néhány embert – ecseteli a városgazda. Hozzáteszi, ezek a feladatok is hozzájuk tartoznak, de igen sokrétű az elvégzendő munka. Egyebek közt a járdák, kerítések építése, bontása, forgalomelhárító oszlopok kihelyezése, azok gyártása, játszóeszközök felújítása, köztisztasági feladatok teljesítése és az önkormányzati intézményekben a különböző javítási munkák is.

– A karbantartó csoportunk hat szakmunkásból áll – közli –, természetesen, ha szükséges, és legtöbb esetben így van, közfoglalkoztatottakat is bevonunk.

Megtudom, más-más beosztásban ugyan, de már hat éve foglalkozik közmunkásokkal Boros Vince. Azt mondja, a februárban alakult csapatba olyan emberek kerültek, akik szaktudásukkal már korábban is megmutatták, értékes és hatékony munkára képesek. Hozzáteszi, amin tudnak, spórolnak, újrahasznosítják például az elbontott, de még használható fémoszlopokat, ezzel is csökkentve az anyagköltségeket.

– Két kőműves, két festő és két lakatos állt szolgálatba – mondja a karbantartók vezetője. – Az elmúlt hét hónapban csaknem 24 millió forintot spóroltak meg munkájukkal a városnak. Egy pályázat segítségével tudta az önkormányzat foglalkoztatni ezeket az embereket, de jövőre is szükség lesz a szorgalmukra, így a képviselők legutóbb megszavazták a szerződésük meghosszabbítását. Ha úgy tetszik, ezek az emberek a kezük munkájával hagynak nyomot a városban.

Mindig van mit tenni a településen Kiderül, a csapat többi tagja az egri úti telephelyükön épp a régi buszmegállók elemeit szépíti. Autóval megyünk át az épülethez, ahol Túry Tamás a leszerelt, egykor zöld színű buszvárókat csiszolja. – Én szobafestő-mázoló vagyok – tudatja –, 2007-től dolgozom az önkormányzatnál közmunkásként, februártól pedig itt a csapatban tevékenykedem. Minden fajta munkát elvégzünk, legutóbb a védőnői szolgálatot festettük ki, de megcsináltuk a patakmeder korlátját is. Nyáron főleg óvodákban, bölcsődékben javítottunk, felújítottunk. Elmondja azt is, reggel 7 órakor kezdenek, eligazítás után több helyszínen is bevetik a „szupercsapatot” és nap nap után van mit javítani, szépíteni, rendbe rakni a mátraaljai városban.