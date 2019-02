Árverésen akár kétszázezer forintért is házhoz juthatunk

Magyarországon évente körülbelül félmillió végrehajtási ügy indul. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) 2013-ban 500 ezer ügyről adott hírt, s ez a szám évről évre csak növekszik.

A végrehajtási nyilvántartást vezető internetes oldalon jelenleg is számos ingó- és ingatlanárverési hirdetmény olvasható. Az ingatlanok között jelenleg 84 Heves megyében található, a legdrágább ezek közül Nagyrédén. Itt egy mezőgazdasági besorolású telket kínálnak 250 millió forintért, mely egy hektár 5980 négyzetméter alapterületű. De ahhoz a 662 négyzetméteres, emeletes, teljes közművesítésű családi házhoz is mélyen zsebünkbe kell nyúlni, mely Gyöngyössolymoson várja új gazdáját, hiszen 58 millió forintot kérnek érte.

Ha körülnézünk a legalacsonyabb árú ingatlanok között, akkor találkozhatunk egy tófalui, 2 szoba, konyhás, fürdőszobás házzal, mely 200 ezer forintért is elkelhet. Egy némileg kisebb alapterületű ingatlan Mezőtárkányban is van ugyanannyi pénzért.

Érdekes lehet, ha megvizsgáljuk, mi a helyzet a megyeszékhelyen. Egerből három ingatlant találni az MBVK honlapján. Egy, a képek alapján nem túl jó állapotban lévő házért 300 ezer forintot kérnek, a második, négyszobás, újszerű állapotú ház 7,5 millió forintot kóstál, míg a harmadik, belvárosi társasházi lakás 14,5 millió forintot ér az oldalon.

Ha kitekintünk az ország más részeire, hasonló számokat láthatunk. Ma Magyarországon 2 494 ingatlan vár arra, hogy árverésen gazdát cseréljen. A legalacsonyabb összeget egy berkenyei 250 négyzetméteres területért kérnek, 9 ezer forintért kelhet el, de a lakóházak között egy mélykúti ingatlan vezet, ennek 37,5 ezer forint a kikiáltási ára. Természetesen érdekes lehet a legdrágább is. A fővárosban egy 1139 négyzetméteres telket, rajta 295 négyzetméteres tégla lakóházzal közel 300 millió forintért lehet megvásárolni, míg az abszolút rekorder egy szombathelyi ipartelep a maga egy milliárd forintjával.

Számszerűsítve is megnéztük, hol mennyi ingatlant értékesíthetnek. Talán nem meglepő, hogy Budapest vezet e tekintetben, ugyanis 276 ház, lakás vagy beépítetlen terület közül lehet válogatni. Szabolcs-Szatmár-Bereg ­megye a második 209, míg Komárom-Esztergom és Nógrád 51 ingatlannal zárja a sort.

Annak is akad „csemege”, aki nem lakóingatlant szeretne ily módon megszerezni. Az üzlethelyiséggel, irodával gazdagított ingatlanok mellett Szegeden például hulladékprést, bálázót és ollózógépet vagy hídmérleget kínálnak eladásra, de Kuncsorbán például egy trágyatelepet is elárvereznek: a 48 931 négyzetméteres területen álló, ötéves trágyasilót még nem is használták, így jó állapotban van, falazata saválló vasbeton. Közel 105 millió forintért kínálják. Természetesen ezeken kívül megpróbálhatunk jó áron hozzájutni gépjárművektől a háztartási és irodai gépeken át a bútorokig, ékszerekig mindenhez, hiszen a legkülön­félébb tárgyakat bocsátják árverésre.

Árverésre váró ingatlanok száma Heves megyében

Füzesabony 7 Gyöngyös 7 Kompolt 5 Kál 5

Forrás: MBVK