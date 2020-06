Árvíz: 10 ingatlanban keletkezett kár, 3 családnak el kellett hagynia otthonát Egerszóláton

A védekezés során közel 700 homokzsákot használtak fel Egerszóláton.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, nem kímélte a szombati ítéletidő Heves megyét, több települést is elmosott a nagy mennyiségű csapadék miatti villámárvíz. Egerben, az Árnyékszala utcában például egy méter magasan gyűlt össze és házakba is befolyt, a Hóvirág, a Csalogány és a Pásztorvölgye utcában pedig pincékbe tört be a víz. Egerszóláton utcákat öntött el a víz. Érdeklődésünkre Verebélyi György polgármester úgy nyilatkozott, szinte napra pontosan egy éve öntötte el a falut tavaly az árvíz, most szerencsére kevesebb víz érte őket.

– Közel 10 ingatlanban keletkezett kár, 3 családnak ideiglenesen el kellett hagyni otthonát. A védekezés során közel 700 homokzsákot használtunk fel. Szerencsére árvíz-utánpótlás nem érkezett, így elkezdődött a takarítás, amihez kiosztottuk a fertőtlenítőszereket.

A polgármester szavai szerint a patakmeder rekonstrukció elkerülhetetlen, hiszen most is bebizonyosodott a Szólát-patak vízgyűjtő területéről érkezett a vízmennyiség.

